ادامه تظاهرات بلغارها در اعتراض به فقر و فساد دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پس از استعفای نخست وزیر بلغارستان، دهها هزار تظاهراتی را در شهرهای متخلف کشور برگزار کرده و ضمن متهم کردن دولت به فساد، خواستار تغییر قانون اساسی و قوانین جدید رای گیری شدند.

"بویکو بوریسوف" نخست وزیر بلغارستان پس از آنکه نیروهای امنیتی نتوانستند معترضین را سرکوب کنند، استعفا کرد.

بر اساس این گزارش 25 هزار نفر از مردم بلغارستان با سر دادن شعارهایی همچون مافیا را متوقف کنید"، "احزاب کنار بروند" تظاهراتی را در خیابانهای صوفیه برگزار کرده و اعتراض خود را به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و فقر و فساد در کشور اعلام کردند.

استعفای دولت در چهارشنبه گذشته به پیشنهاد رئیس جمهوری صورت گرفت و دولت موقت جایگزین، متشکل از کارشناسان، باید بلغارستان را برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد آماده کند.