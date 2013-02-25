خشم مردمی،عامل استعفای دولت بلغارستان/ دموکراسی ما در معرض خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، "مگلنا کونوا"، اولین کمیسر بلغارستان در اتحادیه اروپا بعد از ورود این کشور به این اتحادیه در سال 2007 بود که حالا رهبری حزب "بلغارستان برای شهروندان" را بر عهده دارد. وی در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره استعفای اخیر دولت "بویکو بوریسوف" در کشورش اظهار داشت: من هیچ گونه حسابگری و تئوری توطئه از طرف مخالفان را در پشت این استعفا نمی بینم. آنچه که من در خیابانهای بلغارستان می بینم یک خشم آشکار است. این دومین دولت در بلغارستان است که به واسطه اعتراضات مردمی و شرایط بد اقتصادی سقوط می کند.

وی افزود: حزب حاکم بلغارستان و آقای "بوریسوف" سعی کردند این طور نشان دهند که احزاب دیگر خواهان استعفای دولت بوده اند و وی تسلیم آنها شده است. اما این حقیقت ندارد. وی به دلیل اعتراضات و خشم مردمی استعفا کرد.

این سیاستمداربلغاری در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که شرایط اقتصادی در کشور ما بسیار غیر قابل تحمل شده است. بر اساس گزارش "یورو استات"، 52 درصد بلغاریها زیر خط فقر زندگی می کنند. حدود 400 هزار نفر در سال گذشته شغل خود را از دست داده اند. 100 هزار شرکت نابود شده اند. سیاست دولت "بوریسوف" در چنین شرایطی کاملا نادرست بود. وی هیچ کاری برای بهبود درآمد مردم نکرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به فساد بالا در کشورش اشاره کرده و در ادامه به دلایل اعتراضات گسترده و خودسوزی‎های اخیر در کشور بلغارستان پرداخته و نوشت: رای ملت مدتهاست که شنیده نمی شود. ما بالاخره به شفاف سازی و حساب پس دادن سیاستمداران خود نیاز داریم. دموکراسی ما امروز در معرض خطر قرار دارد. مردم کشور ما ناامید هستند.