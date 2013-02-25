هشدار نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانکی/ جنگ اقتصادی تلفات هم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در تهران با اشاره به نرخ تورم پایان دی ماه امسال معادل 28.7 درصد گفت: بر این اساس، پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان بهمن ماه به 29.8 درصد و در پایان سال 91 به 30.6 درصد تا 31.5 درصد افزایش یابد.

حجم نقدینگی از مرز 438 هزار میلیارد تومان گذشت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نرخ تورم پایان امسال 32 درصد پیش بینی شده بود که با تمهیدات اندیشیده شده نیم درصد کاهش خواهد داشت، حجم نقدینگی در پایان دی ماه را 438 هزار و 200 میلیارد تومان با رشد 24.4 درصد نسبت به پایان اسفند ماه 90 اعلام کرد.

وی گفت: تنها عوامل شتاب دهنده نرخ تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده بلکه سایر متغیرهای اقتصادی مانند نوسانات بازار ارز نیز در آن دخیل بوده است. بخش واقعی اقتصاد نشان دهنده کاهش تولید برخی مواد مصرفی همچون لبنیات، خودرو و فلزات آهنین و... بوده است که در کنار آن، مشکلات تحریم‌های خارجی را نیز داشته ایم که سبب ایجاد خریدهای احتیاطی شده است.

به گفته بهمنی، تورم از ناحیه تقاضا تحت فشار است و کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی باعث ایجاد آثار روانی و در نتیجه دامن زدن به تورم شده است؛ به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم به کار بسته شده است.

کاهش 7700 میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی

وی از مهار اضافه برداشت بانک‌ها و معکوس شدن روند آن از تیر ماه خبر داد و افزود: در پایان دی ماه سال جاری بدهی بانکها به بانک مرکزی نسبت به پایان تیر ماه حدود 77 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که اثر انقباضی بر پایه پولی و نقدینگی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به دلیل جهت گیری رشد و نقدینگی شورای پول و اعتبار در تاریخ 27 تیر ماه امسال با انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک مرکزی موافقت کرد که کل آن به فروش رسیده است. بهمنی اظهار امیدواری کرد که کل آن به فروش برسد.

فقط دنبال کسب درآمد از پیش فروش سکه نیستیم

وی با اعلام اینکه هدف بانک مرکزی از اجرای طرح پیش فروش سکه صرفا کسب درآمد و سود نیست بلکه جمع آوری نقدینگی از جامعه است، تصریح کرد: این طرح از ابزارهای آرام کردن و متعادل کردن بازار طلا است. سال گذشته با اجرای این طرح، 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه فروخته شد. این اقدام در سال 90 در حالی صورت گرفته بود که حباب سکه کاملا مشهود بود.

بهمنیبا بیان اینکه در 4 سال گذشته بالغ بر 600 تا 700 تن طلا وارد کشور کرده‌ایم، گفت: سال گذشته با اجرای طرح پیش فروش سکه، 50 تن طلا وارد بازار شد، ضمن اینکه با اجرای دور جدید پیش فروش سکه 40 تا 44 تن طلا وارد بازار خواهیم کرد. میزان طلایی که طی سالهای اخیر وارد کشور شده بود، با نرخ میانگین 654 دلار در هر او نس بود که با کاهشی که اخیرا در نرخ طلا شاهد بوده ایم، به 593 دلار در هر اونس رسیده است، با این وجود ذخیره عظیمی از طلا در کشور وجود دارد. به هر حال اجرای طرح پیش فروش سکه برای جمع آوری نقدینگی بوده و به هیچ وجه به فکر کسر سود نبوده ایم.

وی گفت: قیمت پایه سکه های پیش فروشی کمی بیش از یک میلیون و 250 هزار تومان خواهد بود که براساس میانگین نرخ طلا طی چند روز گذشته بوده که البته قیمت قطعی آن تا پایان وقت امروز مشخص خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که اقدامات کنترلی پس از تیرماه شامل کاهش بدهی بانکها و اوراق مشارکت اجرا نمی شد، رشد پایه پولی از 15.2 درصد بیشتر می شد و نرخ رشد پایه پولی در پایان دی ماه به 31 درصد و نقدینگی به 40.7 درصد افزایش می یافت.

هشدار نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانکی

وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، گفت: اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.

بهمنی با بیان اینکه نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در پایان سال 90، بالغ بر 111.2 درصد بود، گفت: یعنی بانکها 11 درصد بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند که در پایان دی ماه این رقم به 100.2درصد رسیده است و در پایان سال به 97.5 درصد کاهش خواهد یافت که البته پس از کسر سپرده های قانونی خواهد بود.

وی با اشاره به یکی از برنامه های بانک مرکزی مبنی بر سوق دادن منابع و تسهیلات بانکی به سمت تولید بوده است، گفت: 37 درصد منابع بانکها باید به بخش صنعت و معدن، 20 درصد کشاورزی، 25 درصد مسکن، 8 درصد صادرات و 10 درصد بازرگانی اختصاص می یافت. بر این اساس، 39.1 درصد از منابع بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.

به گفته بهمنی، اگر نرخ سود اوراق مشارکت افزایش یابد و مثلا به 24 درصد برسد، تمام اوراقی که توسط مردم خریداری شده است بازگردانده خواهد شد و بنابراین بانک مرکزی نتوانسته است نرخ سود اوراق مشارکت و نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

با راه اندازی بورس ارز مخالف بودیم

وی در مورد برنامه هایی که برای مرکز مبادلات ارزی اجرایی خواهد شد، گفت: به منظور پاسخگویی به نیازهای ارزی اتاق مبادلات ارز شکل گرفته است، البته پیشنهادی مبنی بر اینکه ارز به بورس برود، وجود داشت اما بانک مرکزی به دنبال این برنامه نبود، زیرا بورس به دنبال افزایش قیمت است اما بانک مرکزی سعی در کاهش قیمت ارز دارد.

بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی هنوز ارز خود را به اتاق مبادلات تخصیص نداده بلکه ارز وارده به مرکز مبادلات مربوط به ارز 14.5 درصد سهم نفت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده، همچنین تکلیف شده است که شرکتهای دولتی و پتروشیمی ها حتما ارز خود را به مرکز مبادلات بدهند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید به اینکه باید تنها یک نرخ دلار داشته باشیم و نرخ مرجع 1226 تومانی باید کنار برود، گفت: باید نرخها یکی شود تا این امر جلوی فساد را بگیرد، نمی‌توان مثلا شکر را با دلار 1226 تومان وارد کشور و با شکلات صادر کرد با نرخ بیش از 3 هزار تومان.

وی افزود: دارو با نرخ 1226 تومان ارز دریافت می کند، در این حالت باید پرسید مابه التفاوت این قیمتها نصیب چه کسی می شود؟ بنابراین این گونه موارد باید ساماندهی شود.

بهمنی با اشاره به عملکرد برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری گفت: اخیرا دو موسسه مالی به مشکل برخورد کرده اند که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده اند، بنابراین هر چند هفته یکبار ما موسسات و تعاونی های اعتباری که با شرایط بانک مرکزی تطبیق نداشته باشد را خواهیم بست. موسسه مالی که 100 میلیون اوراق قرضه آمریکا را می خرد، باید بسته شود.

بهمنی با اشاره به مشکلاتی که برخی موسسات مالی و اعتباری دارند، گفت: زمانی که بانک مرکزی نظارت و ساماندهی موسسات مالی را آغاز کرد، برخی ها به من گفتند که وارد این مساله نشوید، بنابراین باید بگویم که ساماندهی این گونه موسسات با مشکلات بسیاری روبرو است.

وی، خالص بدهی های خارجی کشور طی سه سال اخیر را مستمرا رو به کاهش اعلام کرد و گفت: میزان این بدهی ها از 22.8 میلیارد دلار در پایان سال 89 به کمتر از 8.5 میلیارد دلار کاهش یافته است.

جنگ اقتصادی تلفات هم دارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید تمهیدات این شرایط را تدبیر کنیم؛ همانگونه که یک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد.