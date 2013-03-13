نتیجه نشست دیشب شورای پول و اعتبار/ بررسی بسته جدید پولی در سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، سه شنبه شب در محل بانک مرکزی برگزار شد ولی اعضای این شورا تصمیم جدیدی برای تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در سال آینده اتخاذ نکردند.

پیش تر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی درباره احتمال تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی سخن گفته بود، اما شورای پول و اعتبار این موضوع را در آخرین نشست سال 91 خود در دستور کار قرار نداد. شورا قرار است در اولین نشست سال آینده خود بسته سیاستی نظارتی سال 92 را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد.

وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، تاکید کرده بود: اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.