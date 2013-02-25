میدان میوه و تره بار اسلامشهر  جابه جا می شود

رحیم صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخاب 5پنج گزینه از اراضی اطراف شهر اسلامشهر، جهت انتقال میدان مرکزی میوه و تره بار، نتیجه برگزاری جلسات متعدد با اعضای کارگروه تخصصی است.

وی در آخرین اظهار نظر خود به عنوان یکی از مسولانی که در این خصوص تلاش می کند، افزود: گزینه های مورد نظر به معاونت معماری و شهرسازی جهت اخذ نظریه مشاور و کارشناسی ارسال شده که بعد از بررسی های کارشناسی و انتخاب مکان مناسب میدان میوه و تره بار در آینده ای نزدیک از مرکز شهر انتقال می یابد.

مکان فعلی میدان میوه و تره بار در ایستگاه نوری معضلات زیست محیطی، آلودگی صوتی و ترافیک سنگین ایجاد کرده که اعتراض گسترده شهروندان را در پی داشته و در این سالها هر مسئولی که به این شهر وارد می شود اولین وعده کاری خود را در جابجایی این میدان اعلام می کند ولی هیچ اتفاقی نمی افتد.

شایان ذکر است با مراجعه به آرشیو سایت فرمانداری متوجه می شویم که فرماندار اسلامشهر نیز در بدو ورود قول ساماندهی سرنوری و جابجایی میدان میوه وتره بار را داده بود که این امر به دست فراموشی سپرده شده است.

گزارش مفصلی از معضلات میدان میوه و تره بار و درخواست های مردمی برای جابجایی آن توسط خبرگزاری مهر در سال جاری تهیه شد و پیگیری این موضوع توسط خبرنگار مهر، همچنان ادامه دارد.