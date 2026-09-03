چند اتفاق ویژه در هفته پنجم لیگ برتر؛ بالانشینان امتیاز از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی به پایان رسید که مهمترین مسابقه فصل تا این مقطع، یعنی دربی ۱۰۷ پایتخت، برندهای نداشت و استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به تساوی یک - یک رضایت دادند. نتیجهای که اگرچه امتیازات دو تیم را تقسیم کرد، اما اتفاقات و موقعیتهای این مسابقه نشان داد شهرآورد برخلاف بسیاری از دربیهای کمموقعیت، این بار از جذابیت و موقعیتهای گل قابل توجهی برخوردار بود.
استقلال در نیمه دوم ابتدا تحت فشار قرار گرفت و محمدمهدی محبی توانست پرسپولیس را پیش بیندازد، اما برتری سرخپوشان دوام چندانی نداشت. یاسر آسانی خیلی زود پاسخ گل پرسپولیس را داد و بازی را به تساوی کشاند. پس از آن هر دو تیم فرصتهایی برای تغییر نتیجه داشتند؛ از جمله موقعیتهایی که استقلال در دقایقی از مسابقه ایجاد کرد و همچنین فرصت بسیار خوبی که علی علیپور برای گلزنی از دست داد. در نهایت هیچکدام از دو تیم نتوانستند ضربه نهایی را وارد کنند تا دربی ۱۰۷ با تقسیم امتیازات به پایان برسد. ورزش سه نیز در گزارش خود بر موقعیتهای دو تیم و بازگشت سریع استقلال پس از گل پرسپولیس تأکید کرده است.
این تساوی در شرایطی رقم خورد که پرسپولیس همچنان روند شکستناپذیری خود را حفظ کرد و استقلال نیز با وجود از دست دادن فرصت کسب سه امتیاز در مهمترین بازی هفته، همچنان در جمع تیمهای بالای جدول باقی ماند. اهمیت این نتیجه برای سرخپوشان از آن جهت بیشتر بود که مهدی تارتار نخستین تجربه دربی خود را پشت سر گذاشت و تیمش توانست از یک مسابقه سنگین و پرتنش با یک امتیاز خارج شود.
تراکتور بالاخره متوقف شد
در قزوین اما یکی از مهمترین اتفاقات هفته برای صدر جدول رقم خورد. تراکتور که لیگ بیستوششم را با چهار پیروزی متوالی آغاز کرده بود، مقابل شمسآذر قزوین به تساوی بدون گل رسید تا نوار بردهای شاگردان جواد نکونام قطع شود.
تراکتور که پیش از این دیدار با کسب ۱۲ امتیاز از چهار مسابقه، یکی از مقتدرترین شروعهای سالهای اخیر خود را تجربه کرده بود، در برابر تیمی قرار گرفت که با وجود فاصله محسوس در امکانات و بودجه، توانست راههای نفوذ قهرمان فصل گذشته را ببندد. شمسآذر با دفاع منسجم و جنگندگی بالا اجازه نداد تراکتور مانند هفتههای ابتدایی به گل برسد و در نهایت یک امتیاز ارزشمند از این مسابقه گرفت. تراکتور با این تساوی ۱۳ امتیازی شد و موقتاً صدرنشین باقی ماند.
سه امتیاز بزرگ نساجی در سنسیروس
دربی شمال نیز برخلاف انتظار با برتری تیم میهمان به پایان رسید. نساجی مازندران در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی با تکگل فردین نجفی در دقیقه ۷۷ از سد ملوان گذشت و نخستین پیروزی فصل خود را جشن گرفت.
ملوان که هفته قبل با شکست سنگین مقابل پرسپولیس وارد هفته پنجم شده بود، این بار در خانه هم نتوانست امتیازی کسب کند. نساجی در مسابقهای نزدیک و کمگل، ثبات بیشتری از خود نشان داد و در نهایت با گل نجفی سه امتیاز را به قائمشهر برد؛ بردی که میتواند برای تیم مجتبی حسینی از نظر روحی و جدولی اهمیت زیادی داشته باشد. ورزش سه نیز این پیروزی را نخستین برد فصل نساجی و حاصل ثبات این تیم در جریان مسابقه توصیف کرده است.
خیبر از قعر فاصله گرفت
یکی از برندههای مهم هفته پنجم خیبر خرمآباد بود؛ تیمی که با شروع نهچندان امیدوارکننده در لیگ بیستوششم، برای رسیدن به نخستین پیروزی فصل تحت فشار قرار داشت اما در خانه مقابل فولاد خوزستان به خواسته خود رسید.
خیبر با نتیجه دو بر صفر فولاد را شکست داد تا علاوه بر کسب نخستین سه امتیاز فصل، برای نخستین بار نیز دروازه خود را بسته نگه دارد. عیسی مرادی و علی خانزادی گلهای خیبر را به ثمر رساندند تا شاگردان فراز کمالوند با یک برد مهم از انتهای جدول فاصله بگیرند. این پیروزی بهخصوص از این جهت اهمیت داشت که در خانه و مقابل هواداران خرمآبادی به دست آمد و میتواند نقطه شروعی برای تغییر شرایط این تیم در ادامه فصل باشد.
سپاهان و حسرت فرصتهای از دسترفته در آبادان
در آبادان، سپاهان فرصت خوبی برای نزدیک شدن بیشتر به صدر جدول را از دست داد و برابر صنعت نفت به تساوی بدون گل رسید. طلاییپوشان که هفته گذشته گلگهر را شکست داده بودند، در شرایطی راهی آبادان شدند که صنعت نفت هنوز در جستوجوی نخستین برد فصل بود و همین موضوع فشار بیشتری را روی میزبان ایجاد کرده بود.
سپاهان در جریان مسابقه برای رسیدن به گل تلاش زیادی داشت اما موقعیتهای ایجادشده برای تیم محرم نویدکیا به گل تبدیل نشد. در سوی مقابل، صنعت نفت نیز با دفاع فشرده و تلاش برای کنترل حملات حریف توانست یکی از مدعیان بالای جدول را متوقف کند. نتیجه صفر - صفر در نهایت برای آبادانیها ارزش یک امتیاز مهم داشت، اما برای سپاهان که به دنبال قرار گرفتن در جمع مدعیان بود، دو امتیاز از دسترفته محسوب میشود. آمار پیش از بازی نیز نشان میداد صنعت نفت هنوز در این فصل به پیروزی نرسیده و سپاهان پس از شکست استقلال و تراکتور، به دنبال ادامه روند خود با پیروزی بود.
آلومینیوم و ذوبآهن هم برنده شدند
در دیگر دیدار هفته پنجم، آلومینیوم اراک در سیرجان دست به کار بزرگی زد و با نتیجه دو بر صفر گلگهر را شکست داد. تیم اراکی با نمایش حسابشده در دفاع و حمله، سه امتیاز خارج از خانه ارزشمندی به دست آورد و خود را به جمع تیمهای بالای جدول نزدیک کرد.
ذوبآهن نیز در فولادشهر با یک گل پیکان را شکست داد تا سه امتیاز مهم خانگی را به حساب خود واریز کند. این مسابقه تا دقایق پایانی بدون گل دنبال میشد اما در نهایت فرشید اسماعیلی برای ذوبآهن گلزنی کرد و جشن پیروزی را برای تیم اصفهانی رقم زد.
همچنین استقلال خوزستان و چادرملو اردکان به تساوی یک - یک رسیدند؛ نتیجهای که امتیازات دو تیم را تقسیم کرد و در کنار توقف تراکتور و پیروزی آلومینیوم، معادلات بالای جدول را تحت تأثیر قرار داد.
به این ترتیب هفته پنجم بیش از هر چیز هفته توقفها و تغییرات در جدول بود. تراکتور پس از چهار برد متوالی متوقف شد، استقلال و پرسپولیس در دربی امتیازات را تقسیم کردند، سپاهان دو امتیاز حساس در آبادان از دست داد و در پایین جدول نیز خیبر و نساجی با کسب نخستین پیروزیهای فصل، خود را از فشار هفتههای ابتدایی تا حدودی خارج کردند.
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