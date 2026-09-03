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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۸

رستمی: جست‌وجوی شبانه هلال‌احمر برای پیرمرد مفقودشده به نتیجه رسید

رستمی: جست‌وجوی شبانه هلال‌احمر برای پیرمرد مفقودشده به نتیجه رسید

بجنورد-‌ سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: جست‌وجوی شبانه نیروهای هلال‌احمر و مردم محلی برای یافتن پیرمرد ۷۰ ساله مفقودشده در روستای پشت‌بام جاجرم، به نتیجه رسید.

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۲ شب چهارشنبه گزارشی مبنی بر مفقودی پیرمرد ۷۰ ساله در روستای پشت‌بام شهرستان جاجرم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله تیم خانه هلال به محل اعزام شد.

رستمی افزود: این فرد که دارای سابقه بیماری آلزایمر بود، پس از اعلام مفقودی تحت عملیات جست‌وجوی نیروهای خانه هلال و با مشارکت و همکاری مردم محلی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از چند ساعت جست‌وجوی شبانه، این فرد ساعت ۱:۳۰ بامداد با تلاش تیم خانه هلال و همکاری مردم محلی پیدا و به خانواده‌اش تحویل داده شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از تلاش نیروهای خانه هلال و همراهی مردم محلی در پایان موفق این عملیات قدردانی کرد.

کد مطلب 6936140

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