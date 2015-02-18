«زرد مشکی» در شبکه پویا

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی «زرد مشکی» در یک قسمت 86 دقیقهای با تکنیک 3بعدی کامپیوتری به تهیهکنندگی مرکز پویانمایی صبا و کارگردانی کیانوش عابدی تولید و هم اکنون در کنداکتور پخش شبکه پویا قرار گرفته است.
«زردمشکی» داستان یک قهرمان سیرک در شهر دوچرخهها است که از سیرک اخراج میشود و پس از فراز و فرودهای بسیار سعی در احقاق حق خود دارد و تلاش میکند تا دوباره جایگاه خویش را در سیرک به عنوان یک قهرمان پس بگیرد...
در مجموع مخاطب این انیمیشن جذاب، کودکان و نوجوانان هستند اما با توجه به نوع تصویر و داستان اثر این انیمیشن دارای مخاطب عام نیز میتواند باشد.
در این داستان ما شاهد نوع دیگری از شخصیت پردازی در انیمیشن با کاراکترهای دوچرخهای برخلاف کارهای دیگری هستیم که وجه تمایز این انیمیشن از دیگر تولیدات داخل است.
انیمیشن سینمایی «زرد مشکی» امروز 29 بهمن ماه ساعت 20 از شبکه پویا پخش میشود.
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