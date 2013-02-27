نظارت برعملکرد ضابطین در نگهداری محکومان زندانی تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه بررسی گزارشات بازدیدهای سرزده مسئولین قضایی از کلانتری ها و بازداشتگاه های انتظامی افزود: براین اساس دادستان‌ها و قضات ناظر زندان، مديران زندانها، مسئولان واحدهاي حفاظت و اطلاعات و... موظف هستند به صورت مستمر و نيز غير مترقبه از بازداشتگاه انتظامي بازديد به عمل آورده و بر نحوه اداره بازداشتگاه‌ها نظارت کافی داشته باشند.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور تبيين نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي و رعايت قوانين و مقررات، به ويژه قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي منبعد، ايجاد بازداشتگاه‌هاي انتظامي در استان اردبیل موكول به درخواست فرماندهي انتظامي و تاييد ضرورت آن از سوي دادستان محل و موافقت مديركل زندانها است.

رضایی ادامه داد: مديركل زندان‌هاي استان نیز پس از بازديد از محل معرفي شده، در صورت وجود شرايط و معيارهاي لازم براي تاسيس بازداشتگاه‌ نسبت به صدور مجوز و اعلام مستمر فهرست بازداشتگاه‌هاي داراي مجوز قانوني به روساي دادگستري و دادستان‌هاي شهرستان‌هاي تابعه استان اقدام خواهد کرد.

وی متذکر شد: پرسنل بازداشتگاه‌هاي مذكور توسط نيروي انتظامي تامين و تحت امر مديركل زندانهاي استان برابر اين آيين نامه و ضوابط عمومي آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در خصوص نحوه نگهداري متهمين انجام وظيفه خواهند کرد.

به گفته رئیس دادگستری استان روسا و جانشين های بازداشتگاه های انتظامي پس از معرفي از سوي فرماندهي مربوط و احراز شرايط لازم، با ابلاغ مديركل زندان هاي استان منصوب خواهند شد.

وی با بیان اینکه بازداشتگاه‌هاي انتظامي صرفا محل نگهداري آن دسته از متهميني است كه بنا به دستور مقام قضايي براي انجام تحقيقات مقدماتي در اختيار ناجا قرار مي‌گيرند، تصریح کرد: پذيرش متهمين در بازداشتگاه‌هاي انتظامي تنها به موجب برگ قرار كتبي رسمي با مهر و امضا مقام قضايي مربوطه كه مجزا از دستور ارجاع انجام تحقيقات به ضابطين مي‌باشد صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم تعيين مدت نگهداري متهمان در معرفي به بازداشتگاه یادآور شد: در پايان مهلت تعيين شده، رئيس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضي صادر كننده قرار منعكس و در صورت عدم تمديد مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام کرده و دفعات و ساعات هر گونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، اعم از انجام تحقيقات و... را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهي متهم قيد کند.

رضایی انجام تحقيقات و بازجويي در محل نگهداري متهمان را ممنوع عنوان کرد و افزود: مسئولان بازداشتگاه هاي انتظامي باید آمار و فهرست اسامي متهمين وارده به بازداشتگاه، با مشخصات كامل مندرج در برگ قرار و نيز ساير اقدامات مربوط به آنان از قبيل اعزام به بيمارستان، آزادي، انتقال به زندان يا بازداشتگاه هاي عمومي و يا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌هاي مصوب در اسرع وقت به واحد آمار و رايانه اداره كل زندانهاي استان ارسال کنند.

وی عنوان کرد: روسای بازداشتگاه های انتظامي موظف هستند هرگونه درخواست و يا تظلم خواهي متهمان را به دادستان يا قاضي رسيدگي كننده پرونده ارسال کنند.