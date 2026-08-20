به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی عصر پنجشنبه در حاشیه نشست سالانه معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه و مراکز وابسته در تبریز، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نشست سراسری مدیران سازمان برنامه و بودجه در آستانه هفته دولت در آذربایجان شرقی برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی وضعیت پرداخت‌ها و مسائل جاری استان‌ها، موضوع تدوین بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: تحول در نظام بودجه‌ریزی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همچنین تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای استان‌ها از محورهای مهم برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه است.

تدارک برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ گفت: هماهنگی‌های گسترده برای اجرای این طرح ملی در حال انجام است و نشست مدیران سازمان برنامه و بودجه فرصت مناسبی برای هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه فراهم کرده است.

پورمحمدی ادامه داد: از آنجا که سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌شود، برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق آن در سراسر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی درباره مسائل و اولویت‌های آذربایجان شرقی نیز گفت: اگرچه سفر استانی رئیس‌جمهور به دلیل برخی ملاحظات از هفته گذشته به تعویق افتاده است، اما این فرصت فراهم شد تا پیش از سفر، مسائل و دغدغه‌های توسعه‌ای استان با دقت بیشتری بررسی و جمع‌بندی شود.

توسعه مسیرهای ترانزیتی آذربایجان شرقی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به پروژه‌های حوزه راه و حمل‌ونقل استان اظهار کرد: آزادراه زنجان-تبریز یکی از طرح‌های مهم مورد بررسی است و این آزادراه پیش از این با هماهنگی استاندار از بانک ملی خریداری شده و اکنون دولت با مشارکت بخش خصوصی در حال احیای حدود ۲۰۰ کیلومتر از این مسیر است.

وی افزود: کمربندی ایلخچی، مسیر تبریز-ارومیه به‌ویژه احداث و تکمیل تونل‌ها، آزادراه تبریز-مرند به سمت جلفا و بازسازی محورهای جلفا-نوردوز و کلاله نیز از دیگر طرح‌های مورد توجه در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل آذربایجان شرقی است.

پورمحمدی با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه ترانزیتی استان گفت: تبریز از گذشته یکی از کانون‌های مهم تجارت کشور بوده، اما کمبود زیرساخت‌ها و برخی انسدادهای مرزی موجب ایجاد رکود نسبی در تجارت منطقه شده است.

تأمین منابع انتقال آب ارس به تبریز

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب استان تصریح کرد: پروژه انتقال آب ارس به تبریز و شهرهای مسیر از طرح‌های حیاتی منطقه است که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته و منابع مورد نیاز آن تأمین شده است.

وی ابراز امیدواری کرد این پروژه با سرعت بیشتری پیش برود و بخشی از نیازهای آبی شهرهای مسیر و تبریز را تأمین کند.

تسریع در اجرای طرح‌های درمانی و احیای دبیرستان فردوسی

پورمحمدی همچنین با اشاره به طرح‌های حوزه سلامت در آذربایجان شرقی گفت: تجهیز هرچه سریع‌تر بیمارستان تخصصی سرطان تبریز و تسریع در اجرای پروژه‌های بیمارستانی در مرند و مراغه از دیگر موضوعات مورد توجه است.

وی در ادامه با اشاره به قدمت ۱۱۰ ساله دبیرستان فردوسی تبریز، بر ضرورت احیای این بنای تاریخی تأکید کرد و گفت: این مجموعه اکنون در شرایط نامناسبی قرار دارد و باید با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف احیا شود تا بار دیگر به کانونی برای حضور و پرورش نخبگان علمی و فرهنگی آذربایجان شرقی تبدیل شود.

تبریز در مسیر تقویت جایگاه ترانزیتی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های تبریز در تجارت بین‌المللی خاطرنشان کرد: توسعه خطوط ریلی و اتصال مسیرهای ترانزیتی کشور به کریدورهای منطقه‌ای می‌تواند جایگاه آذربایجان شرقی را در تجارت شرق و غرب ارتقا دهد.

پورمحمدی افزود: با تکمیل خط آهن دوخطه برقی از سرخس به سمت چین و اتصال آن به «چشم ثریا» در شمال‌غرب، ظرفیت مناسبی برای تبدیل آذربایجان شرقی به حلقه پیوند شرق و غرب منطقه ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه مقدمات اجرای این طرح فراهم شده است، گفت: با تأمین منابع مالی، این پروژه وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت جنوب کشور را فرصتی برای تقویت ظرفیت‌های تجاری شمال‌غرب دانست و گفت: باید از این ظرفیت برای توسعه تجارت در مرزهای شمال‌غرب کشور با محوریت تبریز استفاده کرد.