پیوند نهال گردو راندمان تولید محصول را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله فروش در این باره اظهارداشت: ارتقاء دانش فنی باغداران گردو، شناسایی درختان نخبه یا ژنوتیپ های برتر گردو در نقاط مختلف استان و اصلاح درختان گردو می تواند نقش مهمی در کیفیت این محصول داشته باشد.



وی بیان کرد: با توجه به اینکه اکثر درختان گردو در سطح استان و کشور بصورت بذری کشت می شوند و تنوع ژنتیکی بسیار بالایی دارند، مشکلات مختلفی از جمله حساسیت به آفات و بیماریها، تنوع محصول و عدم یکنواختی در آنها وجود دارد.



پیله فروش تصریح کرد: پیش از این در روش کشت بذری باغداران درختان نامرغوب را حذف کرده که در روش پیوندی با آموزش اصلاح درختان گردو توسط پیوند سرشاخه کاری، این مشکل تا حدودی رفع می شود.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان به اهمیت و مزایای روش پیوند در نهال گردو اشاره کرد و افزود: با این روش درختان گردوی قدیمی که نامرغوب است و می بایست حذف شوند، تنها قسمت تاج این درختان هرس و با پیوند سرشاخه بعد از چند سال مجدداً به باردهی بر می گردند که این روش علاوه بر حفظ درخت باعث افزایش راندمان تولید هم می شود.



پیله فروش گفت: بهترین روش برای پیوند نهال گردو "هات کالوس" است که در زمستان عملیات پیوند توسط دست یا دستگاه مخصوص پیوند امگا انجام می شود.



وی خاطرنشان کرد: درصد گیرایی در این پیوند بالای 80 تا 85 درصد است چرا که در زمستان پیوندی که زده می شود در بهار بعد از سازگاری با هوای محیط بسرعت کشت می شود.



پیله فروش اضافه کرد: در روش پیوند باردهی محصول در سال اول شروع شده و در سال های بعدی افزایش خواهد یافت.



این مسئول، حذف نهال بذری و تولید نهال پیوندی، احداث باغ مادری از درختان نخبه و ارقام تجاری(داخلی، خارجی)، ایجاد باغات مادری برای تهیه پیوندک مورد نیاز نهالستانها، احداث باغات تجاری با ارقام خوب مطرح دنیا را جمله برنامه های این سازمان در تولید نهال گردو ذکر کرد.



وی اظهارامیدواری کرد با استفاده از روشهای نوین و ارائه آموزش به باغداران و کشاورزان گامهای موثری در راستای رشد و شکوفایی کشاورزی برداشته شود.