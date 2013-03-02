همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات کشور ۱۳ و ۱۴ اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این همایش سراسری علاوه بر معاونین، مستشاران، حسابرسان کل، مدیران کل ستادی و مدیران کل استان‌ها، جمعی از اعضا و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز شرکت خواهند کرد.



تحولات اقتصادی و ارتقای گزارش های موضوعی با جهت‌گیری تحلیلی، آسیب‌شناسی فرآیند رسیدگی، تدوین روش‌های اقدامات پیشگیرانه، سامانه نظارت الکترونیک و برنامه‌ریزی برای سایر اقدامات نظارتی در سال ۹۲ در قالب ۸ کارگروه تخصصی در این همایش دو روزه مورد بحث و بررسی قرار خوهد گرفت.



ارزیابی عملکرد و میزان تحقق مصوبات همایش سال قبل همچنین تصویب چارچوب و محورهای برنامه کاری سال آینده از دیگر دستورهای کاری این همایش است.



عبد الرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان سخنران مراسم اختتامیه این همایش خواهد بود . رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دادستان دیوان نیز در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.

مراسم افتتاحیه همایش روز یکشنبه ۱۳ اسفند از ساعت ۸ تا ۹ صبح و مراسم اختتامیه روز دوشنبه ۱۴ اسفند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۲۰برگزار می شود.