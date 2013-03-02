حجت الاسلام محمد علی حججی در گفتگو با مهر اظهار داشت: موسسه روایت سیره (راوی) با هدف ترویج و گسترش فرهنگ ایثار، شهادت و جهاد در سال 1379 توسط جمعی از فضلای بسیجی و رزمندگان در قم تاسیس شد.

وی بیان داشت: تربیت نیروهای متخصص و اهل فن یکی از دستاوردهای این موسسه بوده است به طوری که تاکنون بیش از هزار و 500 طلاب علوم دینی با دارا بودن حداقل پایه هشت در این موسسه با دیدن آموزش های لازم تربیت شده اند.

مدیر موسسه روایت سیره عنوان کرد: طلاب آموزش دیده در این موسسه با اعزام به کاروان های راهیان نور و یادواره های گوناکون به عنوان راوی و سخنران در راستای تحقق اهداف این موسسه قدم برداشته و موجب رونق بخشیدن به این محافل شده اند.

وی بیان داشت: این موسسه 10 سال است که در عرصه روایت گری سیره شهدا فعالیت داشته و به موفقیت هایی از جمله تولید آثار علمی و پژوهشی، فلش کارت، فیلم و انتشار کتاب در عره سیره شهدا رسیده که بعضی از آن‌ها حائز رتبه‌های برتر نیز شده اند.

حجت الاسلام حججی عنوان کرد: تاکنون 36 دوره آموزشی در موضوعات مختلف از جمله سیره شهدا با حضور اساتید مربوطه در این موسسه برگزار شده است.

کتابخانه فرهنگ و ایثار با 13 هزار جلد کتاب

وی تصریح کرد: این موسسه دارای کتابخانه‌ای با 13 هزار جلد کتاب در 6 هزار عنوان است که مورد استفاده روحانیان و متقاضیان قرارگرفته است.

رئیس موسسه روایت سیره بیان کرد: در طول سال همواره روحانیان آموزش دیده در این موسسه، آماده پاسخگویی به درخواست متقاضیان نیازمند به سخنران و راوی در مراسم‌های، یادواره ها و کاروان راهیان نور هستند.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: این موسسه در راستای عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تاکید بر صحت راه درست و تداوم راه و تعمیق آسیب شناسی پیشگام است.

حجت الاسلام حججی یادآور شد: آسیب شناسی سیره شهدا یکی از مواردی که راویان این موسسه با عمل به این دستور سعی می‌کنند تا با روایتگری صحیح به آفت روایتگری کربلا دچار نشوند.

