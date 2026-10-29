۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ایرانی سال گذشته به زیارت اربعین رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان، روز پنجشنبه، در آیین نکوداشت خادمان مواکب و فعالان فرهنگی در کرمان، با قدردانی از تلاش خادمان و مشارکت مجموعه‌های مختلف در خدمت‌رسانی به زائران، نقش حمایت‌های مردمی را در برگزاری مراسم اربعین مهم دانست.



وی با اشاره به مشارکت شرکت ملی صنایع مس ایران در خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: تلاش خادمان مواکب در ایران، عراق و مرزها نقش مهمی در برگزاری این مراسم داشت و بخش قابل توجهی از هزینه‌های خدمات‌رسانی نیز با کمک آنان تأمین شد.



رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ایران برای زیارت اربعین به عراق سفر کردند، افزود: طی دو سال گذشته، با همکاری نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی ایران، این مراسم بدون کوچک‌ترین حادثه امنیتی برگزار شده است.



پورجمشیدیان، همچنین از بهبود روند تردد زائران در مرزهای مشترک ایران و عراق خبر داد و گفت: در گذشته زائران ساعت‌ها در مرزها معطل می‌شدند، اما امسال با همکاری دستگاه‌های مختلف، روند عبور از مرزها با سرعت بیشتری انجام شد و هماهنگی‌های گذرنامه‌ای دو کشور نیز به‌ گونه‌ای پیش رفت که کنترل و عبور زائران در مدت کوتاهی انجام شود.



وی با اشاره به محدودیت‌های ناوگان حمل‌ونقل و خروج سالانه حدود هزار دستگاه اتوبوس از چرخه فعالیت، اظهار کرد: امسال با همکاری دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف، از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران، کمبودهای موجود تا حد زیادی جبران شد و زائران در مرزها با معطلی قابل توجهی برای حمل‌ونقل مواجه نشدند.



معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین از کاهش تلفات جاده‌ای و مشکلات ناشی از گرما در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای امدادی، اورژانس و هلال‌احمر و اجرای اقدامات زیرساختی، از جمله ایجاد سایه‌بان در مسیرهای تردد زائران، شرایط خدمات‌رسانی بهبود یافت و در مسیر نجف به کربلا نیز اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد سایه‌بان انجام شد.



پورجمشیدیان، در بخش دیگری از سخنان خود به مشارکت مردم و مجموعه‌های مختلف در مراسم تشییع شهید ایران اسلامی اشاره کرد و این رویداد را ابرمراسم تشییع تاریخ توصیف کرد.



وی گفت: بیش از ۴۰ میلیون نفر در مراسم تشییع قائد امت در ایران و عراق شرکت کردند و اقداماتی مانند تأمین آب آشامیدنی، جابه‌جایی، حمل‌ونقل و پذیرایی از حاضران با مشارکت مجموعه‌های مختلف انجام شد.

وی افزود: همچنین عشایر عراق بیش از ۱۲ ساعت در مسیر نجف تا کربلا حضور یافتند و به پیکر رهبر شهیدمان ادای احترام کردند.



رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به حضور مواکب عراقی در ایران در جریان جنگ گفت: بیش از ۳۲۰ موکب عراقی به ایران آمدند و در شهرهایی مانند تهران، قم و مشهد خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه کردند. اعضای این مواکب تأکید داشتند که تا پایان در کنار ملت ایران خواهند ماند.



وی ادامه داد: هفته گذشته، در راستای قدردانی از همراهی و خدمات این مواکب، میزبان موکب‌داران عراقی بودیم. همچنین از روز گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر از سران و شیوخ عشایر عراق به دعوت آستان مقدس امام رضا(ع) و در پی دستور مقام معظم رهبری به ایران سفر کرده‌اند.



پورجمشیدیان، با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در پشتیبانی از نیروهای مسلح اظهار کرد: در جریان جنگ، بخشی از امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی از دست رفت، اما دستگاه‌های مختلف و مردم برای تأمین نیازها وارد میدان شدند. تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه به افزایش تاب‌آوری نیروهای مسلح کمک کرد.



معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تأکید بر ماهیت مردمی و فرهنگی مراسم اربعین خاطرنشان کرد: وظیفه دستگاه‌های اجرایی، فراهم کردن شرایط لازم برای خدمت‌رسانی مردم است و اقداماتی مانند امداد و نجات، تأمین امنیت، حمل‌ونقل و خدمات گذرنامه‌ای نیز با همین هدف انجام می‌شود.



وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های مردمی و تلاش خادمان مواکب در عرصه‌های مختلف، انسجام و همراهی مردم با کشور و نیروهای مسلح را شایسته تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد این همبستگی تداوم یابد.