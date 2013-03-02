نحوه کاهش قیمت محصولات ایران خودرو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدين درخصوص تصميمات جلسه هيات مديره گروه صنعتي ايران خودرو که با حضور تمامي اعضا برگزار شد، گفت : در اين جلسه بودجه عملياتي سال آينده گروه صنعتي ايران خودرو به تصويب هيات مديره رسيد تا براساس آن زمينه تحقق توليد برنامه ريزي شده در سال 92 فراهم آيد.

وي افزود: در اين جلسه روند فعاليت گروه صنعتي ايران خودرو در زمينه هاي مختلف مانند توليد، فروش و ... و تطابق آنها با برنامه ها و اهداف از پيش تعيين شده نيز بررسي و تصميمات خاصي دراين زمينه اخذگرديد.



مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ادامه داد: بحث ديگري که در اين جلسه مطرح شد اين بود که با توجه به شرايط حال حاضر در صنعت خودرو توليد در ايران خودرو با شدت و قوت ادامه يافته تا امکان افزايش عرضه به ويژه در خصوص خودروهايي که تعهدات انجام نشده اي براي آنها وجود دارد، فراهم آيد.



وي همچنين با اشاره به مباحث مطرح شده روزهاي اخير در حوزه صنعت خودرو اظهار کرد: کاهش قيمت بايدبا کم شدن قيمت تمام شده محصول صورت پذيرد که اين موضوع نيز از عوامل و پارامترهاي مختلف نظير قيمت ارز، هزينه هاي عملياتي، بهاي مواد اوليه و قطعات و .... تاثير مي پذيرد.

نجم الدين تاکيد کرد : سياست و برنامه هيات مديره گروه صنعتي ايران خودرو بر اين است تا با مديريت هزينه هاي موجود امکان کاهش قيمت محصولات فراهم آيد.



وي افزود: اعضاي هيات مديره در اين جلسه ضمن تقدير از برنامه ريزي هاي صورت پذيرفته براي عبور از بحران فعلي ، بر کاهش قيمت محصولات ايران خودرو با افزايش بهره وري تاکيد کردند.



مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به محدوديت هاي ارزي، صادرات را تنها راه تنفس صنعت خودرو دانست و گفت: در سال آينده با كمك منابع ارزي حاصل از صادرات، ايران خودرو بخشي از نياز ارزي خود را تامين و برنامه هاي سال 92 براساس توسعه محصول با برند ايراني تدوين خواهدشد.



