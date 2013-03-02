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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

دو شرکت پتروشیمی متخلف 1000 میلیارد ریال جریمه شدند

دو شرکت پتروشیمی متخلف 1000 میلیارد ریال جریمه شدند

دو شرکت پتروشیمی به اتهام عرضه تولیدات خود خارج از شبکه (بورس کالا) به بیش از یکهزار میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نظارت بر روند فعالیت مجتمع های پتروشیمی در عرضه محصولات تولیدی (بورس کالا) ، مشخص شد که امسال دو مجتمع پتروشیمی به ترتیب بیش از  76.4 هزار تن انواع پلی اتیلن و 20.7 هزار تن پلی پروپیلن تولیدی را خارج از شبکه بورس کالا توزیع کرده اند.

به منظور رسیدگی به تخلفات این شرکتها ، این موضوع به ارزش یکهزار و 98 میلیارد و 604 میلیون و 68 هزار ریال تنظیم  و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال  شد.

روند بازرسی از شرکتهای پتروشیمی به منظور برخورد با هر گونه تخلف گرانفروشی ، عرضه خارج از شبکه و ... در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد و با اعزام گروه های بازرسی از اداره کل تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران موضوع ها را بررسی می کند.





 

کد مطلب 2009600

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