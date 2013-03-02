دو شرکت پتروشیمی متخلف 1000 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نظارت بر روند فعالیت مجتمع های پتروشیمی در عرضه محصولات تولیدی (بورس کالا) ، مشخص شد که امسال دو مجتمع پتروشیمی به ترتیب بیش از 76.4 هزار تن انواع پلی اتیلن و 20.7 هزار تن پلی پروپیلن تولیدی را خارج از شبکه بورس کالا توزیع کرده اند.

به منظور رسیدگی به تخلفات این شرکتها ، این موضوع به ارزش یکهزار و 98 میلیارد و 604 میلیون و 68 هزار ریال تنظیم و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

روند بازرسی از شرکتهای پتروشیمی به منظور برخورد با هر گونه تخلف گرانفروشی ، عرضه خارج از شبکه و ... در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد و با اعزام گروه های بازرسی از اداره کل تعزیرات حکومتی و بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران موضوع ها را بررسی می کند.









