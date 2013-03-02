به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دماوند ظهر شنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار شهرستان دماوند و سیدقاسم حسینی رئیس آموزش و پرورش دماوند و دیگر مسئولان شهرستانی در سالن فرماندار برگزار شد.

سعید افشار نادری در این نشست گفت: آموزش و پرورش دو وظیفه مهم تعلیم و تربیت نسل آینده را بر عهده دارد که تقویت این دو سعادتمندی انسان را در پی دارد.

وی افزود: تعلیم و تربیت رکن اساسی در تحقق آرمانهای بلند اسلامی است و فرزندان بهترین و مفیدترین لحظات عمر خود را در مدرسه می گذرانند، پس باید اهتمام ویژه ای به مقوله آموزش و پرورش داشت.

فرماندار شهرستان دماوند تصریح کرد: مدرسه فرصت خوبی برای فرهنگ سازی و جامعه پذیری دانش آموزان است به صورتی که باید بسیاری از موضوعات اجتماعی چه در زمینه منفی و مثبت برای دانش آموزان تبیین شود.

شورا یک نماد از همه مسئولان است

وی ادامه داد: فلسفه تشکیل شورای آموزش و پرورش مشارکت همه ادارات و سازمانها در امر تعلیم و تربیت است و شورا یک نماد از همه مسئولان است و باید تلاش کرد از همه ظرفیتها برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش استفاده کرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دماوند به کیفیت بخشی در آموزش و پرورش اشاره کرد و بیان داشت: تربیت دانش آموزان از نظر کیفی بسیار مهم است، چراکه رشد، پیشرفت و تعالی جامعه در آینده به آموزش و پرورش در مدرسه امروز بستگی دارد.

تجلیل از خیرین عرصه تعلیم و تربیت

وی با اشاره به تجلیل از خیرین عرصه تعلیم و تربیت اضافه کرد: تجلیل از خیرین باید با نمایش کارهای گذشتگان همراه باشد و نمایشگاهی از آن دستاوردها ایجاد شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند یادآور شد: تشکیل بانک اطلاعات خیرین در کنار شناسایی ظرفیتهای خیرین و نیازهای آموزشی و پرورشی شهرستان یکی از اولویتهای مهم آموزش و پرورش در این زمینه است.

وی ضمن تأکید بر گسترده شدن دایره خیرین افزود: این دایره از آنچه که تاکنون وجود داشته باید گسترده تر شود و از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی موجود در منطقه در این زمینه استفاده کنیم.