یادواره شش شهید فرهنگی شهرستان دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر ظهر شنبه در یادواره شش شهید فرهنگی شهرستان دیر در دبیرستان دخترانه الزهرا اظهار داشت: دانش آموزان با تحصیل علم و تهذیب نفس در راستای مسیر شهدا گام بردارند و راه شهدا را الگوی رفتاری خود قرار دهند.

عبدالرسول صالحی با یادآوری رشادت‌های شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شش شهید فرهنگی شهرستان افزود: شهدا جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و با معامله با خدا بهشت برین خریدار شدند.

وی گفت: با توکل به خدا و نظر مدیرکل آموزش و پرورش یادواره شهدای فرهنگی در سه آموزشگاه این شهرستان به نحو مطلوب برگزار شد که مایه برکت برای همه دست اندرکاران است.

در این یادواره یکی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و پیام‌نور شهرستان دیر گفت: شهدا اطاعت پذیری محض از خدای،رسول و ولی امر خود داشتند.

سید محمد تقی موسوی کراماتی افزود: رزمندگان درراه خدا با تحمل انواع شکنجه‌ها و مشکلات هیچ‌گاه دست از امام راحل و نظام مقدس اسلامی برنداشتند.

وی گفت: تا زمانی که در آیینه وجودمان روش رسول خدا و اطاعت از ولایت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی باشد تهدیدات و تحریم های دشمنان ادامه خواهد داشت.

این استاد دانشگاه تنها مسیر الگوگرایی رامسیر ولایت دانست وافزود: امروز نیاز که مردم ومسوولان تبعیت محض از ولایت داشته باشند وهرکس مقابل ولایت بایستد عاقبت به خیرنمی شود.

تجلیل از خانواده شهید فرهنگی کرم مغدانی و قاسم دوراهکی، مداحی، قرائت شعر، وصیت نامه شهدا، دل نوشته و اجرای سرودهایی در وصف شهدا توسط دانش آموزان از برنامه‌های این یادواره بود.