صیانت از منابع طبیعی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن هفته منابع طبیعی ظهر شنبه با حضور در جمع کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهارداشت: حفاظت از منابع طبيعي به عنوان وظيفه اي همگاني باید مورد توجه آحاد مردم قرار گیرد.



آيت الله باريک بين گفت: بی توجهی به عرصه های طبيعی خسارات جبران ناپذيری به زندگی امروز و نسل های آينده وارد می کند و مسئولان بايد برای جلوگيری از اين خسارت بيشتر تلاش کنند.



نماينده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه منابع طبيعی را بخشي از اموال عمومی دانست و بر ضرورت حفظ و حراست از اين منابع خدادادی برای استفاده نسل های آینده تاکيد کرد و افزود: اين کار مهم با افزايش شناخت مردم از قوانين منابع طبيعی محقق می شود.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: در برخورد با مردم لازم است موارد قانونی بدقت مورد توجه قرار گیرد و کارهاذ به نحوی انجام شود که حقوق مردم تضییع نشده و نادیده گرفته نشود.



وی یادآورشد: منابع طبیعی بخشی از انفال بوده و از سرمایه های خدادادی تلقی می شود که باید در حفظ آن کوشا باشیم تا استفاده از این منابع در مسیر درست قرار گیرد.



باریک بین اظهارداشت: با جلوگیری از تخریب عرصه های طبیعی وظیفه داریم تا به افزایش پوشش گیاهی استان کمک کنیم و به عنوان تکلیف شرعی از جنگلها و مراتع صیانت کنیم.



هاشم چگينی مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان هم در ابتدای اين ديدار گزارشی از برنامه های انجام شده ارائه کرد.



15 تا 21 اسفند‌ماه بنام هفته منابع ‌طبيعي و آبخيزداري نامگذاري شده است.