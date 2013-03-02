4 هزار متر مربع مجتمع کارگاهی در شهرک های صنعتی خراسان شمالی ایجاد شده است

محمد رضا باقری در کفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع 9 هزار و 600 متر مربع واحدهای کارگاهی ایجاد شده در شهرک های صنعتی این استان، بیش از چهار هزار متر مربع آن مربوط به مجتمع های کارگاهی احداث شده در سال 91 است.

وی با یبان اینکه تا کنون 35 کارگاه در سطح شهرک های استان احداث شده است، اظهار داشت: طی امسال جمعا 17 کارگاه شامل، هفت کارگاه در شهرک صنعتی شماره دو بجنورد، دو کارگاه در شهرک صنعتی جاجرم، سه کارگاه در شهرک صنعتی مانه و سملقان، سه کارگاه در شهرک صنعتی فاروج و دو کارگاه در ناحیه صنعتی شهید محمدزاده شهرستان گرمه احداث شده است.

باقری افزود : از این تعداد کارگاه پنج واحد آن در سال جاری واگذار شده است و مابقی آن نیز در حال واگذاری به متقاضیان است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی تصریح کرد: واحدهای صنعتی در مجتمع های کارگاهی، با سرمایه گذاری کمتر و با ایجاد فرصت های شغلی بیشتر به بهره برداری می رسند.

وی کاهش دوران سازندگی واحدهای کوچک صنعتی به منظور تسریع و تسهیل ورود به دوران بهره برداری را از مزایای مجتمع های کارگاهی عنوان کرد.

استان خراسان شمالی با جمعیت 862 هزار نفر دارای 8 شهرک و 5 ناحیه صنعتی است.