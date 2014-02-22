به گزارش خبرنگار مهر، استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور با 867 هزار نفر جمعیت 14 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت هزار و 162 هکتار دارد و تاکنون نیز در این شهرک ها و نواحی صنعتی 159 واحد با سرمایه گذاری هزار و 100 میلیارد ریالی به بهره برداری رسیده و حدود سه هزار نفر هم در این واحدها مشغول به کار هستند.

البته در مجموع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی 381 قرارداد با سرمایه گذاران منعقد و 161 هکتار زمین نیز برای راه اندازی واحدهای صنعتی واگذار شده اما از این تعداد 159 واحد به بهره برداری رسیده و مابقی آنها مراحل مختلف ساخت را طی می کنند.

بر این اساس اکنون ساخت 105 واحد تولیدی و صنعتی دیگر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی در دست اجرا بوده و با توجه به اعلام مسئولان شرکت شهرک های صنعتی استان برای تکمیل این واحدها نیز بیش از 600 میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده است.

البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در حال حاضر حدود 10 درصد از واحدهای شهرک های صنعتی این استان غیرفعال و راکد هستند، رکودی که مهم ترین دلیل آن کمبود نقدینگی عنوان شده است.

حال در این میان شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در اقدامی قابل توجه تخفیف‌های ویژه‌ای را برای آن دسته از واحدهای تولیدی که در موعد مقرر به بهره برداری برسند در نظر گرفته است، بر اساس این طرح جدید آن دسته از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی در صورتی که در موعد تعیین شده به بهره برداری برسند مشمول تخفیف ویژه معافیت از پرداخت مابقی اقساط واگذاری زمین می شوند.

همچنین این شرکت با توجه به درخواست‌های مكرر واحدهاي صنعتي براي اعطاي تنفس در پرداخت اقساط واگذاری زمین، تصمیم گرفته تا برای نخستین بار شروع اقساط واگذاري زمين به متقاضيان سرمايه گذاري، با يك سال تنفس انجام شود.

معافیت از پرداخت اقساط زمین در صورت بهره برداری به موقع

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي خراسان شمالي در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: بر اساس دستورالعمل جديد بهره‌برداري از شهرك‌ها و نواحي صنعتي، از این به بعد واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان در صورتي كه زودتر از موعد به بهره برداري برسند، مشمول تخفيف ويژه اي خواهند شد.

محمدعلي يوسفي می افزاید: اگر واحدهای صنعتی در مهلت های تعیین شده ساخت و ساز خود را تمام کرده و پروانه بهره برداری دریافت کنند، از پرداخت مابقی اقساط واگذاری زمین معاف می شوند.

به گفته وی در این طرح حداكثر زمان دریافت پروانه بهره برداري واحد صنعتی و تولیدی براي استفاده از اين تخفيف ها، براي اراضي تا دو هزار مترمربع یک سال، برای اراضی بین دو تا پنج هزار مترمربع دو سال و برای اراضی بیش از پنج هزار مترمربع دو سال و نیم است.

یوسفی اضافه می کند: همچنین با توجه به درخواست های مکرر واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی مبنی بر اعطای تنفس در پرداخت اقساط واگذاری زمین، برای نخستین بار در خراسان شمالی مصوب شده که شروع اقساط واگذاري زمين به متقاضيان سرمايه گذاري، با يك سال تنفس انجام شود.

وی عنوان می‌کند: این تنفس یک ساله برای متقاضیان سرمایه‌گذاری که در سال 93 اقدام به عقد قرارداد سرمایه‌گذاری در 9 شهرک و پنج ناحیه صنعتی شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی می کنند؛ قابل اجرا خواهد بود.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي ارائه این تخفیف ها را عامل مهمی برای تشویق سرمایه گذاران داخل و خارج استان و حتی خارج از کشور به سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان می داند و می گوید: اجرای این مشوق ها علاوه بر این که سبب جذب سرمایه گذاران جدید می‌شود باعث حمایت از واحدهای تولیدی مستقر و توسعه پایدار صنعتی منطقه نیز خواهد شد.

هدایت سرمایه گذاران جدید به سوی تکمیل واحدهای نیمه تمام

علاوه بر غیرفعال بودن 10 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی، شماری از طرح‌ها نیز پس از عقد قرارداد و شروع ساخت و ساز به دلایل مختلف به صورت نیمه تمام رها شده‌اند.

بر اساس طرحی جدید مقرر شده تا با همکاری و مساعدت اداره کل امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان، سرمايه گذاران جديد در خراسان شمالی به سمت تكميل واحدهاي نيمه تمام صنعتي و نیز فعال کردن واحدهای راکد هدايت شوند.

مديركل اموراقتصادي استانداري خراسان شمالي در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: با توجه به نیمه تمام و غیرفعال بودن برخی از واحدهای صنعتی موجود در استان، سرمايه گذاران جديد خراسان شمالي به سمت تكميل واحدهاي نيمه تمام هدايت مي شوند.

محمدرضا موفق می افزاید: در این زمینه پس از شناسایی سرمايه‌گذاراني كه در استان اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی کرده اما آنها را به صورت نيمه تمام رها كرده‌اند و نیز صاحبان واحدهای صنعتی غیرفعال، نشست‌های مشترکی بین این افراد و سرمایه‌گذاران جدید برگزار شده و پس از توافق‌های مالی، واحدهای نیمه تمام و غیرفعال برای اتمام و یا فعالیت مجدد در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار داده می‌شود.

به گفته وی با اجرای این برنامه بسیاری از سرمایه گذارانی که وارد استان می شوند به جای این که فعالیت خود را از نقطه صفر آغاز کنند، عملا در ابتدای کار واحد صنعتی و تولیدی مورد نظر آنها مقدار قابل توجهی پیشرفت فیزیکی و ساختاری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به این که در حال حاضر كمبود نقدينگي دليل اصلي غيرفعال بودن 10 درصد واحدهاي صنعتي استان و نیز نیمه تمام ماندن شماری از طرح های مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی محسوب می‌شود؛ به نظر می‌رسد هدایت و مدیریت سرمایه گذاران جدید استان به سمت تکمیل واحدهای نیمه تمام و یا فعال کردن دوباره واحدهای صنعتی و تولیدی راکد در کنار ارائه مشوق های جدید در بخش زمین و زیرساخت‌های سرمایه گذاری می تواند نقش موثری در بهبود تولید و صنعت در استان داشته باشد.