30 تیم در مسابقات بتن های هدفمند کشور شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بابایی بعد از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری دومین دوره مسابقه بتن های هفمند در ساری اظهار داشت: دومين دوره مسابقات بتن هدفمند در منطقه شمال كشور به منظور افزايش سطح علمي و شناخت بيشتر دانشجويان از بتن به عنوان پرمصرف ترين مصالح در صنعت ساختمان برگزار شد.

وی افزود: 30 تیم در قالب 80 شرکت کننده در دومین دوره مسابقات بتن های هدفمند در ساری شرکت کردند.

رئیس آموزشکده سما ساری گفت: مسابقات در دو بخش خمشی و فشاری برگزار شده است.

وی به اهداف برگزاری این مسابقه اشاره کرد و گفت: بررسي فن آوري، طراحي، توليد ساخت بتن در منطقه،مفهوم مقاومت فشاري و مقاومت خمشي بتن، رابطه سبك سازي با مقاومت بتن وبررسي تاثير افزودني هاي مجاز در مقاومت بتن بوده است.

بابایی گفت: حضور شرکت کنندگان نسبت به دوره گذشته 100 درصد رشد داشته است.

وی گفت: اعضای هیئت علمی آموزشکده سما و دانشگاه آزاد واحد ساری قضاوت این دوره از مسابقات را به عهده دارند.

بابایی افزود: به تیم های اول این دوره از مسابقات 500 هزار، دوم،300 و سوم 200 هزار تومان پرداخت می شود.