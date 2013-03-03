به گزارس خبرنگار مهر سرهنگ عباسعلی محمدیان در جمع خبرنگارن با اعلام این خبر گفت در خصوص جرائم خشن پلیس تمام امکانات خود را به صورت ویژه پیش بینی کرده و از پرسنل کارآزموده و آموزش دیده استفاده می کند. در حال حاضر در تهران از حوزه کشف سرقت های مسلحانه و به عنف در جایگاه خوبی قرار داریم.

وی افزود: در حوزه جرایم به عنف 90 درصد و درحوزه سرقت مسلحانه 95 درصد سرقت های انجام شده کشف می شود. اقدامات سریع پلیس در دستگیری سارقان و مجازات به موقع و قاطع دستگاه قضایی د راین حوزه نقش مهمی داشته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص برنامه های پلیس برای تامین امنیت شهروندان در روزهای پایان سال ادامه داد: برنامه های پلیس آگاهی در این حوزه از چندی قبل آغاز شده و گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس آگاهی در مراکز تجاری، فروشگاه های بهاره و اتوبوسهای بی آر تی حضور دارد.

سرهنگ محمدیان در پایان از رسانه ها تقدیر کرد و گفت: همکاری خبرنگاران با پلیس در حوزه جرایم باعث افزایش احساس امنیت در جامعه و اعتماد شهرندان به پلیس شده است. خوشبختانه با دستگیری سارقان مسلح طلافروشی ها پلیس اجازه نداد این گروه تبهکار در روزهای پایانی سال کام شهروندان را تلخ کند.