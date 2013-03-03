تلاش بروس ویلیس برای بازگشت به تئاتر پس از 29 سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بروس ویلیس به تازگی اعلام کرده است در تلاش است تا به صحنه نمایش بازگردد. این بازیگر 57 ساله که آخرین بار در سال 1984 روی صحنه نمایش ظاهر شد، پیش از جذب شدن به هالیوود، به مدت یک دهه در تئاتر به ایفای نقش پرداخته بود.

در سال 1977، در حالی که ویلیس 22 ساله بود، اولین نقش حرفه‌ای اش را در نمایشی در برادوی بازی کرد که "بهشت و زمین" نام داشت . او پیش از این و در حالی که دانشجو بود هم در "گربه روی شیروانی داغ" تنسی ویلیامز در نقش "بریک" بازی کرده بود.



او پس از این سال‌ها خود را وقف برادوی کرد و در نمایش "آغل" دنیس واتلینگ به ایفای نقش پرداخت. او سپس در نمایش کلاسیک "احمق برای عشق" اثر سام شپرد جایگزین اد هریس شد و در تئاتر داگلاس فیربنکس به روی صحنه رفت. در سال 1984 با توجه هالیوود به او، ویلیس دیگر فرصت بازی در تئاتر را به دست نیاورد و در این مدت در بیش از 60 فیلم بازی کرد که "داستان‌های عامیانه"، "حس ششم" و "آرماگدون" از مهمترین آنها هستند.

با این حال به نظر می‌رسد او اشتیاق خود برای رفتن به صحنه نمایش را از دست نداده است و چنانکه به مجله جی‌کیو گفته تئاتر را شغلی مسئولیت‌پذیرتر و قابل مدیریت‌تر می‌داند. ویلیس می‌گوید من هنوز می‌توانم روی صحنه بدوم و بجنگم. اما زمانی خواهد رسید که دیگر نمی‌توانم این کار را انجام بدهم.

در حالی که پنجمین قسمت "جان سخت" با عنوان "روزی خوش برای جان سخت" با بازی وی در سراسر جهان اکران شده است، گفته می‌شود باید انتظار اکران "جان سخت 6" را هم داشت.

بروس ویلیس به تازگی از سوی آکادمی هنر فرانسه نشان افتخار دریافت کرده است.