مقاوم سازی 2500 مسکن روستایی در رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رامیان پیش از ظهر دوشنبه در جمع دهیاران گفت: تاکنون 2500 مسکن روستایی در شهرستان واگذار شده است.

محمد تقی سوخته سرایی گفت: قرار بود امسال سه هزار و 500 واحد مسکن روستایی به متقاضیان تحویل داده شود که بزودی بقیه تحویل می شود.

وی اظهار داشت: این واحدهای با تسهیلات 125 میلیون ریال و با بازپرداخت 12 ساله در اختیار روستاییان قرار گرفته است

توزیع کارت آزمون استخدامی ادارات گلستان

توزیع کارت آزمون استخدامی ادارات گلستان آغاز شد و داوطلبان واجد شرايط آزمون استخدامي 15 دستگاه اجرايي استان که در خرداد و تير ماه سال جاري ثبت نام کرده اند می توانند نسبت به تهیه کارت اقدام کنند.

در صورت وجود هر گونه مغايرت در اطلاعات مندرج در کارت خصوصاً در رشته شغلي و جنسيت، داوطلب موظف است از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 14 اسفند ماه لغايت 10 صبح روز چهارشنبه 16اسفندماه به حوزه رفع نقص مستقر در دانشگاه گلستان به آدرس گرگان- خيابان شهيد بهشتي -دانشکده علوم انساني مراجعه کنند.

دستگاهها هيچ بهانه اي براي انجام ندادن پروژ ه هاي حوادثي ندارند

مدير کل مديريت بحران استان گلستان گفت: دستگاههاي اجرايي براي توقف يا انجام ندادن پروژه ها ي حوادثي مديريت بحران در شهرستانها هيچ عذر و بهانه اي ندارند.

قاسم سميعي در نشست با دبيران مديريت بحران شهرستانهاي استان افزود: 80درصداعتبارات حوادثي به دستگاهها اختصاص يافته و موافقت نامه نيز با آنها مبادله شده است.

وي تصريح کرد: فرمانداري ها استان موظف هستند اين پروژه ها را بررسي کرده و از پيشرفت، عدم پيشرفت و به طور کلي روند انجام کار اين اداره کل را آگاه كنند.