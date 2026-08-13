سرمربی تراکتور: هدفمان شروع خوب و پایان خوش در فصل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور مقابل پیکان تهران، اظهار کرد: امیدوارم نخستین بازی فصل را با عملکرد خوب و نتیجه مطلوب پشت سر بگذاریم و سال موفقی را در کنار یکدیگر آغاز کنیم. قطعاً در مسیر پیش‌رو با دشواری‌هایی مواجه خواهیم شد و برای عبور از این شرایط، همراهی رسانه‌ها و حمایت از تیم و باشگاه تراکتور اهمیت زیادی دارد.

وی درباره شناخت خود از تراکتور و شرایط این تیم افزود: بخش زیادی از بازیکنان تراکتور در دو، سه سال اخیر در کنار یکدیگر بوده‌اند و نفرات خوبی نیز به مجموعه اضافه شده‌اند. باشگاه طی سال‌های گذشته تلاش کرده بهترین بازیکنان لیگ را جذب کند و در بخش بازیکنان خارجی نیز نفرات باکیفیتی به خدمت گرفته شده‌اند.

سرمربی تراکتور ادامه داد: با توجه به زمان محدودی که برای آماده‌سازی تیم داشتیم، فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های تاکتیکی مورد نظرمان فراهم نشد و بیشتر زمان صرف صحبت و هماهنگی با بازیکنان شد. با این حال، بازیکنان در همین مدت کوتاه عملکرد بسیار خوبی داشتند و تمرکز ما بر این است که از نخستین مسابقه برای رسیدن به موفقیت تلاش کنیم.

دوندگی و جنگندگی؛ بخشی از فوتبال تراکتور

نکونام درباره نقش دوندگی در فوتبال امروز اظهار کرد: در فوتبال امروز تقریباً همه بازیکنان باید بدوند و نمونه‌ای مانند مسی استثنا محسوب می‌شود. در بسیاری از مسابقات سطح بالای فوتبال جهان، از جمله جام جهانی، شاهد پرس شدید و دوندگی بالای تیم‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه فوتبال ایران نیز بر پایه توان فیزیکی و دوندگی است، گفت: تیم‌ها متناسب با داشته‌ها و کیفیت بازیکنان خود بازی می‌کنند، اما دوندگی یکی از فاکتورهای مهم در فوتبال است. در تیم‌هایی که مربیگری کرده‌ام نیز بازیکنان می‌دانستند باید برای باشگاه با تمام توان تلاش کنند. در تراکتور نیز با دوندگی و جنگندگی به دنبال موفقیت خواهیم بود.

دستیار اسپانیایی هنوز نهایی نشده است

سرمربی تراکتور درباره وضعیت کادر فنی این تیم و احتمال حضور مربی اسپانیایی عنوان کرد: به دلیل فرصت محدود، تمرکز اصلی ما در روزهای اخیر روی مسائل فنی و تکمیل ترکیب تیم بوده است. هنوز برای حضور دستیار اسپانیایی به توافق نهایی نرسیده‌ایم و موضوع رفت‌وآمد او نیز باید بررسی شود.

نکونام افزود: باشگاه در حال پیگیری این موضوع است و یک دستیار دیگر نیز به کادر فنی اضافه خواهد شد. همچنین قرار است یکی از مربیان خوشنام و وفادار تبریزی نیز در کنار تیم حضور داشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت جذب محمد قربانی و علی کریمی نیز گفت: باشگاه از گذشته پیگیر جذب آقای قربانی بوده است، اما در حال حاضر اطلاعات دقیقی از آخرین وضعیت این مذاکرات ندارم. درباره علی کریمی نیز صحبتی با ایشان نداشته‌ام و درخواستی برای جذب این بازیکن ارائه نکرده‌ام.

سرمربی تراکتور ادامه داد: یکی از بازیکنان ما که فصل گذشته با مصدومیت مواجه شد، هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده است. احتمال دارد یک هافبک به تیم اضافه کنیم که می‌تواند بازیکنی جوان و آینده‌دار باشد. همچنین به دنبال جذب یک بازیکن در پست وینگر هستیم.

وی درباره استفاده از بازیکنان جوان گفت: با توجه به حضور تراکتور در سه جام و افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر به ۱۸ تیم، مسابقات فشرده‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، در رقابت‌های آسیایی معمولاً باید سفرهای زیادی انجام دهیم و بخش قابل توجهی از زمان تیم در پرواز خواهد گذشت.

نکونام افزود: تلاش می‌کنیم بازیکنان جوان و آینده‌دار را در کنار نفرات باتجربه قرار دهیم. اگر بازیکنی کیفیت لازم را داشته باشد، بدون توجه به سن و میزان تجربه‌اش فرصت بازی خواهد داشت.

اعتماد هواداران تراکتور برایم ارزشمند است

سرمربی تراکتور درباره تغییر نگاه هواداران نسبت به خود نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: در گذشته در دو مقطع برای حضور در تراکتور با من صحبت شده بود. یک بار این موضوع در میانه فصل مطرح شد و در آن شرایط، هواداران شناخت کافی از من نداشتند و طبیعی بود که نسبت به یک مربی جوان با کارنامه‌ای متفاوت از امروز، نگاه دیگری داشته باشند.

وی ادامه داد: در همان مقطع با فولاد به توافق رسیدم و آن سال تیم به رتبه سوم جدول رسید و سهمیه آسیایی گرفت و فصل بعد نیز قهرمانی به دست آوردیم. امروز خوشحالم که هواداران تراکتور به من اعتماد دارند و هر بار در سطح شهر حضور پیدا می‌کنم، محبت آنها را می‌بینم.

نکونام گفت: از این اعتماد و محبت تشکر می‌کنم و امیدوارم شایسته آن باشم و بتوانم هواداران را خوشحال کنم. به آنها قول می‌دهم من و تمام بازیکنان با تمام توان تلاش کنیم و در پایان شرمنده هواداران نشویم.

حمایت هواداران، یکی از تاکتیک‌های تراکتور است

وی با تأکید بر نقش هواداران در موفقیت تراکتور بیان کرد: حمایت هواداران یکی از تاکتیک‌ها و نقاط قوت ماست. انرژی و روحیه‌ای که هواداران به تیم منتقل می‌کنند، برای بازیکنان بسیار مهم است.

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: این تیم توانایی انجام کارهای بزرگ در لیگ برتر، جام حذفی و رقابت‌های آسیایی را دارد و برای رسیدن به این اهداف به حمایت هواداران نیاز داریم. امیدوارم هواداران در کنار تیم و باشگاه بزرگ تراکتور باشند و ما نیز با تمام توان برای موفقیت تلاش کنیم.

نکونام افزود: تیم با گذشت زمان بهتر خواهد شد. به دلیل فرصت کم، هنوز به زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز داریم، اما بازیکنان با جدیت تمرین می‌کنند و هدف ما این است که فصل را خوب آغاز کنیم و در نهایت نیز پایان موفقی داشته باشیم.

همه بازی‌ها برای تراکتور سه امتیازی است

وی درباره وضعیت مصدومان و محرومان تراکتور پیش از دیدار با پیکان گفت: تا پیش از تمرین امروز، بازیکن مصدومی نداشتیم و وضعیت محرومان نیز مشخص است.

سرمربی تراکتور تأکید کرد: برای من هیچ تفاوتی میان مسابقات وجود ندارد. تمام بازی‌ها در لیگ برتر سه امتیاز دارند و باید با بهترین نفرات و بالاترین تمرکز وارد مسابقات شویم.

نکونام در پایان گفت: در حال حاضر تمام تمرکز ما روی دیدار مقابل پیکان است و تلاش می‌کنیم با ارائه یک بازی خوب، نخستین گام را برای رسیدن به موفقیت برداریم.