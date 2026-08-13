به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از دیدار برابر شهر بابک اظهار کرد: خیلی خوشحالم که فصل جدید ان‌شاءالله از فردا شروع می‌شود. امیدوارم در کنار هم از فوتبال لذت ببریم چرا که به اعتقاد من این یک وظیفه اخلاقی است.

وی درباره دیدار با شهر بابک افزود: تیم شهر بابک تیم قابل احترامی است و تیم خوبی دارد. من یکی، دو فیلم از بازی‌های دوستانه این تیم دیدم و به نظرم تیم منسجمی است. فکر می‌کنم بازی بسیار خطرناکی داریم. اینکه ما میزبان هستیم و استقبال خوبی هم از تیم شده، نباید باعث شود از الان خودمان را برنده بدانیم. به هیچ عنوان چنین چیزی درست نیست و بازی بسیار سختی داریم. امیدوارم بتوانیم با یک بازی خوب و با احترام، بازی را ببریم، هوادارانمان را خوشحال کنیم و لیگ را با برد شروع کنیم.

بختیاری‌زاده درباره سکوت چند هفته اخیر خود و بازیکنان استقلال نیز گفت: اگر از حدود ۴۰، ۴۵ روز پیش که تمرینات را شروع کردیم سکوت کردم یا کمتر مصاحبه کردم و سعی کردم بازیکنان را از مصاحبه کردن دور کنم و از آنها بخواهم کاری غیر از تمرین و فوتبال انجام ندهند شاید بزرگ‌ترین دلیلش این بود که به بازیکنان تیم باور دارم.

وی افزود: اگر سکوت کردم و اجازه ندادم بچه‌ها زیاد مصاحبه کنند، دلیلش این بود که برایم خیلی مهم بود در این فصل سخت، تمرکز تیم حفظ شود. استقلال تنها تیمی است که نمی‌توانست تقویت شود. از ابتدا می‌دانستم و شاید یک درصد احتمال می‌دادم پنجره نقل‌وانتقالات باز شود اما احتمال زیاد می‌دادم که دست ما در این بخش بسته باشد.

سرمربی استقلال ادامه داد: به همین دلیل به دنبال این بودم که کمتر حرف بزنیم، بیشتر سکوت کنیم و روی کارمان تمرکز داشته باشیم، چون سختی کار را می‌دانستیم. شاید بزرگ‌ترین دلیل سکوت من همین بود. هیچ‌وقت قصد بی‌احترامی یا دور دانستن بچه‌های رسانه از فوتبال را نداشتم. چه زمانی که بازی می‌کردم و چه الان، هیچ‌وقت چنین نگاهی نداشتم، اما سعی کردم همیشه کمتر مصاحبه کنم و بیشتر کارم را انجام بدهم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این یک ماه هم یک بار، در زمانی که احساس کردم باشگاه نیاز دارد به رسانه‌ها احترام بگذارد و هواداران بدانند ما چه کار می‌کنیم، یک مصاحبه تقریباً کامل انجام دادم.

وی در ادامه در مورد اینکه با توجه به بسته بودن پنجره چقدر به بازیکنان جوان اتکا می‌کنید گفت: در این مدت در شروع تمرینات برای اینکه تعداد بازیکنان تمرینی مناسب باشد از بازیکنان امید و جوانان استفاده کردیم. تعدادی از آنها واقعا با استعداد هستند اما زمانی استعداد خود را پیدا می‌کند که به آنها بازی داده شود. در تیم‌هایی مثل استقلال برای مربی اینکار سخت است اما من نه به این دلیل که پنجره بسته است بلکه قول می‌دهم حتما به جوان‌ها میدان دهم.

وی افزود: فکر می‌کنم یکی از مشکلات استقلال در این ۱۰ سال اخیر این است که متاسفانه تبدیل شده به یک تیم صنعتی که بازیکنان بیرون تمایل دارند به این تیم بیایند و متاسفانه استقلال را در جایگاهی می‌دیدند که می‌آیند و پول خوبی می‌گیرند و برخی از آنها بیشتر از اینکه عاشق این تیم باشند و به پیراهن و هوادار احترام بگذارند بیشتر پول و مدیر برنامه را دوست داشتند. شاید یکی از دلایل به اعتقاد من این باشد.

بختیاری زاده ادامه داد: همیشه در زمان نقل و انتقالات دستش بسته بوده و مجبور شده هر بازیکن را با هر شرایطی بگیرد و پول هنگفت بدهد. یک بخش یا یک پازل این است که باید بیشتر به جوان‌ها اعتماد کنیم. اتفاقا با دکتر تاجرنیا صحبت کردم و همانقدر که بزرگها برایم مهم هستند در آینده تیم‌های پایه هم برایم مهم است. چه زمانی که هستم چه بعد از خودم یک تیمی که سر و شکل داشته باشد تقدیم مربی بعدی می‌کنم.