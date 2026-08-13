به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان این کشور گزارش داد که فرماندهی نظامی آمریکا خود را برای اعزام نام هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه آماده میکند تا این ناو جایگزین ناو آبراهام لینکلن در منطقه شود.
در حالی که اعلام این جابجایی بعد از اعتراضات خانوادههای افراد حاضر در ناو آبراهام لینکلن صورت گرفته است، این مسئول آمریکایی، مدعی شده که طرح جابجایی ناوهای هواپیمابر قبل از طرح این نگرانیها از سوی خانوادههای کادر حاضر در ناو لینکلن مطرح شده است.
وال استریت ژورنال میافزاید که طرح جابجایی ناوها، بعد از استقرار طولانی مدت ناو آبراهام لینکلن در منطقه صورت میگیرد که ماموریت خود را در نوامبر گذشته آغاز کرده و در ژانویه گذشته برای آماده سازی نیروهای خود جهت آغاز جنگ با ایران به خاورمیانه عزیمت کرده است.
پیش از این روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که ادامه مأموریت طولانی و بیسابقه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در ارتباط با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به تشدید بحران سلامت روان در میان حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی این ناو منجر شده است؛ بهگونهای که بر اساس گزارشهای منتشرشده، چندین ملوان تلاش کردهاند خود را به دریا بیندازند.
بر اساس این گزارش، خانوادههای ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» و همچنین شماری از نمایندگان کنگره آمریکا، درباره وخامت شرایط زندگی خدمه این ناو هشدار دادهاند. چند سناتور آمریکایی با ابراز نگرانی درباره شرایط خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، خواستار توضیح نیروی دریایی و انجام یک بازدید رسمی دوحزبی از این ناو شده اند.
گاردین در گزارش خود افزوده است که خدمه و تفنگداران ناو آبراهام لینکلن، پس از گذشت هشت ماه حضور در دریا، از خستگی مفرط، کمبود مواد غذایی و اقلام ضروری و شرایط نامناسب بهداشتی رنج میبرند.
به گفته نزدیکان خدمه و ملوانان مستقر در ناو لینکلن، پزشکان هشدار داده اند که اگر این ناو پهلو نگیرد، خدمه آن بهزودی دیوانه خواهند شد. نزدیکان خدمه نگراناند که ساعات کاری طاقتفرسا و بیپایان، همراه با تقریباً نبود روزهای استراحت، به بروز اشتباهات مرگبار در ناو منجر شود.
این در حالی است که وعدههای غذایی ملوانان گاهی به نصف فنجان برنج و دو نان کوچک محدود میشود و ذخایر ناو از صابون و خمیردندان رو به اتمام است. برخی سرویسهای بهداشتی و بخش رختشویی از کار افتادهاند و آب گرم نیز گاهی و با قطعی های مکرر در اختیار خدمه قرار میگیرد.
دو روزنامه تخصصی نظامی برجسته، Navy Times و Stars and Stripes گزارش دادند که تلاشهای متعددی از سوی ملوانان برای پریدن از دریا صورت گرفته است، زیرا شرایط بد و استرسهای ذهنی در ناو آبراهم لینکلن به نقطه اوج رسیده است. خدمه در نهمین ماه حضور خود در دریا هستند و ۲۵۰ روز متوالی را بدون پهلو گرفتن گذرانده اند و این رکوردی برای یک ناو هواپیمابر در دوران مدرن محسوب می شود.
روزنامه گاردین اعلام کرد که با نیروی دریایی آمریکا تماس گرفته تا در مورد گزارشهای مربوط به تلاش ملوانان برای پریدن از عرشه ناو به دریا، واکنش آنها را جویا شود. پس از انتشار این مقاله، یک مقام نیروی دریایی در پاسخ گفت که آنها آگاه هستند که «استقرارهای طولانی مدت فشار قابل توجهی را بر اعضای خدمه و ملوانان نیروی دریایی و خانوادههایشان وارد میکند».
از سوی دیگر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مسئولان این کشور گزارش میدهد که ارتش آمریکا ۴۵ فروند پهپاد ام کیو ۹ خود را از دست داده که حدود یک چهارم پهپادهای آمریکا از این نوع به شمار میرود.
این گزارش میافزاید که ارزش هر فروند پهپاد ام کیو ۹ با توجه به تجهیزات و تسلیحاتی که بر روی آن نصب میشود، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار قیمت دارد.
پهپادهای ام کیو ۹ به وفور در جنگ افروزی آمریکا در منطقه از جمله علیه ایران و یمن و دیگر گروههای مقاومت به کار گرفته شده و به اهدافی نسبتا آسان برای سامانه های تسلیحاتی این کشورها تبدیل شدند.
نظر شما