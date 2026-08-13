خوزستان روی خط گرما؛ دمای اهواز به ۵۱.۱ درجه رسید

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه دمای کمینه و بیشینه ۲۴ ساعت گذشته در روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، اهواز با ثبت دمای ۵۱.۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی خوزستان بود.

وی افزود: گتوند با ۵۰.۸ درجه، رامشیر با ۵۰.۴ درجه، هویزه با ۴۹.۹ درجه، رامهرمز با ۴۹.۵ درجه، بستان با ۴۹.۴ درجه، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۹.۴ درجه، امیدیه با ۴۹.۳ درجه، هفتکل با ۴۹.۱ درجه و آغاجاری با ۴۹ درجه در رده‌های بعدی ثبت دمای بیشینه قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: دمای بیشینه در آبادان ۴۸.۶ درجه، شوشتر ۴۸.۵ درجه، بهبهان ۴۸.۲ درجه، شوش ۴۸.۲ درجه، صفی‌آباد دزفول ۴۷.۹ درجه، شادگان ۴۷.۶ درجه، مسجدسلیمان ۴۷.۵ درجه، لالی ۴۶.۶ درجه، حسینیه ۴۶.۵ درجه، هندیجان ۴۵.۵ درجه، ایذه ۴۴.۲ درجه و بندر ماهشهر ۴۳.۵ درجه ثبت شد.

سبزه‌زاری تصریح کرد: دزپارت با ثبت دمای بیشینه ۳۷.۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه خوزستان در این بازه زمانی بود.

وی توضیح داد: میانگین دمای بیشینه ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان ۴۷.۸ درجه سلسیوس گزارش شده است.