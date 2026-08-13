https://mehrnews.com/x3cNtc ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6915967 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ ۱۶۵ شب حضور در خیابانهای دیار رستم زابل- مردم شهر زابل در صد و شصت و پنجمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 22 MB کد مطلب 6915967 کپی شد مطالب مرتبط سرعت طوفان در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید عزاداری به سبک «سیستانی ها» در حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) مردم ولایتمدار زابل همچنان در سنگر خیابان حضور دارند عزاداری اصحاب رسانه در سوگ شهادت امام رضا (ع) سرعت طوفان زابل برای چهارمین روز متوالی از ۱۰۰ کیلومتر عبور کرد برچسبها شهرستان زابل رهبر شهید تجمع مردمی
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