به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی از آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور خبر داد و گفت: در این رابطه نشست‌هایی در حال برگزاری است، اما گروه‌های کارگری و کارفرمایی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها، شاخص‌های مزدی و سبد معیشت خانوار باید به هماهنگی دست پیدا کنند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: البته تا به حال میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران نهایی نشده و قرار است در نشست های آینده این موضوع به سرانجام برسد.

عباسی با اشاره به اینکه هم اکنون نمی توان درباره میزان دقیق افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران اظهار نظر کرد، بیان داشت: 3 جانبه گرایی و قانون، ملاک تعیین مزد سال 92 کارگران است.



وی اظهار امیدواری کرد با گفتگوهای کارگران و کارفرمایان، بتوان بر مبنای قانون و تقویت تولید، دستمزد واقعی را تعیین و اعلام کرد.

