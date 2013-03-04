چرا AFC نامزدی نایب رئیس ایران را نپذیرفت/ شجاعی: اتفاق غیرعادی افتاده!

فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه چرا AFC از کاندیداتوری وی به عنوان عضو خانم کمیته اجرایی این کنفدراسیون ممانعت کرد، گفت: در تاریخ 24 فوریه کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال مدارک مرا برای کاندیداتوری کمیته اجرایی این کنفدراسیون اعلام کرد. صبح امروز نامه ای از AFC به دست روایط بین الملل فدراسیون فوتبال رسید که در آن قید شده بود چون از منطقه مرکز و جنوب آسیا یک خانم بنگلادشی در سال 2011 عضو کمیته اجرایی شده و دوره حضور وی تا سال 2015 قانونی است دیگر این منطقه از آسیا نمی تواند کاندیدایی در این خصوص داشته باشد.

وی تاکید کرد: قطعا در AFC اتفاقی غیر عادی افتاده است چون خود آنها پیش از تاریخ 24 فوریه طی نامه ای رسمی از ما خواسته بودند که کاندیدای خانم مورد نظر خود را برای عضویت در کمیته اجرایی این کنفدراسیون پیگیری کنیم.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال تاکید کرد: هنوز خود ما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده و کفاشیان گفته که این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد. نکته جالب این است که هیچکدام از بانوانی که برای حضور در کمیته اجرایی کاندید شده اند یا خانم سریلانکایی که عضو این کمیته است رزومه و سابقه کاری من را ندارند.