به گزارش خبرنگار مهر، تیم های صبای قم و استقلال در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر رفتندکه در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که به قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد، تک گل صبایی ها را ایمان رزاقی راد در دقیقه 29 به ثمر رساند تا این تیم نیمه نخست را با برتری به رختکن برود. صبا در نیمه نخست نسبت به استقلال موقعیت های بهتری خلق کرده بود و در چند مرحله روی دروازه رحمتی نیز خطرساز شد که حاصل آن تنها گل دقیقه 29 رزاقی راد بود. مهمترین موقعیت استقلالی ها در این نیمه نیز روی یک ضربه کاشته حاصل شد که حامد لک این فرصت را از بازیکنان حریف گرفت.

با شروع نیمه دوم جباری و عمران زاده به میدان آمدند و استقلال به طور کامل توپ و میدان را در اختیار گرفت. در این نیمه با حضور عمران زاده در خط حمله ارسال های جناحین تنها برنامه آبی پوشان برای فرار از شکست بود که حامد لک دروازه بان تیم صبا با درخشش فوق العاده خود دروازه تیمش را به خوبی بسته نگه داشت.

در دقیقه 60 این دیدار حامد لک با واکنشی خوب ضربه ناگهانی عمران زاده را دفع کرد. دو دقیقه بعد سلیمان فلاح با یک شوت محکم رحمتی را در دو مرحله به واکنش واداشت تا صبا اندکی از زیر فشار حملات حریف خارج شود. استقلال که هر لحظه بر حملات خود می افزود دو بار در دقایق 66 و 68 روی ضربات عمران زاده تا آستانه گل تساوی هم پیش رفت ولی درخشش حامد لک این موقعیت ها را از آبی پوشان گرفت. این دروازه بان یک بار هم شوت استثنایی بیک زاده را دفع کرد.

در دقیقه 76 بازی بود که آرش برهانی خود را درون محوطه جریمه حریف به زمین انداخت ولی داور این صحنه را پنالتی نگرفت. جهانبازی یک بار دیگر هم شارژ مهاجم استقلال روی حامد لک را خطا اعلام نکرد تا عمران زاده موقعیت باد آورده خوبی را هدر دهد. این اتفاق باعث شد تا حامد لک اعتراض فراوانی به داور مسابقه داشته باشد و یک اخطار دریافت کند.

اتفاق بزرگ این بازی در دقیقه 90 رخ داد که داور به سود استقلال خطای پنالتی اعلام کرد. ارسال خسرو حیدری باعث شد تا در یک رفت و برگشت پنالتی مشکوکی به سود استقلال اعلام شود که برهانی این توپ را بر خلاف جهت حرکت حامد لک به گل تساوی تبدیل کرد.

بعد از این گل صبایی ها اعتراض فراوانی به داور مسابقه داشتند که یدالله جهانبازی سهراب بختیاری زاده را در پی همین اعتراضات اخراج کرد. در وقت های اضافی این بازی حامد لک یک فرصت استثنایی را از آرش برهانی مهار کرد تا امتیازات بین دو تیم تقسیم شود.

تیم فوتبال استقلال با این پیروزی 56 امتیازی شد و با یک امتیاز اختلاف نسبت به تراکتورسازی در صدر جدول باقی ماند. صبای قم نیز با 37 امتیاز در ردده نهم جدول قرار گرفت.