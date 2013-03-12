چرا درعا انتخاب شد / از اولین سخنرانی اسد تا 4 گام مهم

هر چند در 26 فوریه 2011(بهمن 1389) نیروهای امنیتی سوریه، 15 دانش آموزی را که به نوشتن شعارهایی بر روی دیوار مدرسه ای در درعا دست زده بودند، بازداشت کردند، اما حوادث و ناآرامی ها در سوریه اساسا از 18 مارس از شهر درعا آغاز شد، جایی که دو نفر در جریان تجمع اعتراض آمیز کشته شدند، کشورهایی مانند آمریکا، قطر، عربستان و ترکیه با دخالت در مسائل داخلی سوریه، تظاهرات مسالمت آمیز را به سمت خشونتها و درگیری داخلی سوق داده و با تشکیل گروههای مسلح سبب ادامه بحران در این کشور شده اند و همچنان در برابر هرگونه تلاش برای حل آن از راه مسالمت آمیز مانع تراشی می کنند.

در پی این حوادث، دولت سوریه، از تلاش هدفمند برای ناآرام کردن این کشور در چارچوب توطئه ای برای نابودی یکی از محورهای مقاومت و بازدارندگی و ایجاد هرج و مرج و آشوب در سوریه به نفع رژیم صهیونیستی خبر داد.

افشای کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات و پول در مسجدی در درعا که افراد مسلح ذخیره کرده بودند و ارسال یک میلیون اس ام اس از سوی رژیم صهیونیستی برای تحریک مردم، از توطئه خطرناک غربی ها و برخی اعراب برای ناامن کردن سوریه یکی از ارکان جبهه مقاومت، خبر می داد.



سوریه از جمله کشورهایی است که همواره حامی مقاومت لبنان و فلسطین بوده است و هم اکنون پذیرای دهها هزار آواره فلسطینی در خاک خود است.



این کشور همواره به خاطر مواضع خود در حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان با فشارهای فزاینده غربی ها روبرو بوده است، با این حال هیچ گاه از مواضع خود در این زمینه کوتاه نیامده است.



غربی ها پس از ناکام ماندن در جدا کردن سوریه از ایران دیگر حامی مردم مظلوم لبنان و فلسطین و ملتهای تحت اشغال و ظلم، همان سناریوی شکست خورده ای را که درباره ایران اجرا کردند و نتیجه ای نگرفتند، می خواهند درباره سوریه پیاده کنند.



شکی نیست که هر کشوری حتی کشورهای اروپایی و آمریکا با مشکلات اقتصادی و بیکاری و ... روبرو هستند و سوریه نیز در این مورد مستثنی نیست و این کشور با توجه به تحریمهای غربی ها با مشکلاتی در زمینه اقتصادی و به تبع آن در زمینه اجتماعی روبرو است؛ اما غربی ها و رسانه های وابسته به آنها که فقط در چارچوب منافع نظام سلطه عمل می کنند، همواره تلاش کرده اند از هر حادثه اجتماعی و صنفی در کشورهایی که مخالف سلطه طلبی و زورگویی غربی هاست، بهره برداری کرده و با داخل کردن عناصر مورد حمایت خود و مسلح کردن آنها و تحریک و ارعاب مردم، فضای داخلی آن کشورها را ناامن و بحرانی کرده تا بتوانند با گسترده کردن این تحرکات، زمینه رسیدن به اهداف شوم خود را در این کشورهای مخالف نظام سلطه فراهم کنند.



چرا درعا برای ناآرام کردن سوریه انتخاب شد/ هشدار اسد درباره توطئه هدفمند علیه سوریه



اما چرا درعا برای ناآرام کردن سوریه انتخاب شد، درعا سوریه نیز همانند هر شهری ممکن است با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو باشد و مردم هم اعتراضهایی به عملکرد مسئولان محلی داشته باشند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با برکناری استاندار بر ضرورت رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم تاکید کرده بود، ولی نکته مهم سوء استفاده طرفهای فرصت طلب و وابسته به غرب از این اعتراضات بود، همانطور که رسانه های سوری فاش کرده بودند اعضای یک باند مسلح مقادیر زیادی سلاح و مهمات و وجه نقد در مسجد العمری درعا که آنها به اشغال خود در آورده بودند، ذخیره کرده بودند که نیروهای امنیتی سوریه آنها را کشف کرد.



اعضای این باند مسلح با اشغال منازل مردم از آنها برای تیراندازی به عابران و افرادی که برای نماز به مسجد می آمدند، استفاده می کردند و نیروهای امنیتی سوریه به مقابله با این باند مسلح پرداخته و آنها را برای سپردن به دستگاه عدالت تحت تعقیب قرار می دادند.



خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) در ادامه افزود : ریاض الشقفه مسئول اخوان المسلمین دو ماه پیش از بازگشت این گروه به فعالیت نظامی در سوریه خبر داده بود.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چند روز پس از آغاز حوادث درعا در سال 2011، در سخنانی مهم در پارلمان این کشور با تاکید بر حمایت خود از اصلاحات ساختاری تاکید کرده بود: برخی خواستار انحراف خواسته های اصلی مردم هستند که با هوشیاری ملت نتیجه ای نخواهند گرفت.



وی گفته بود: در حال حاضر سه مسئله در سوریه در هم پیچیده شده است. مسئله اول اصلاحات، موضوع دوم نیازهای معیشتی مردم و مسئله سوم فتنه است. برخی در نظر داشتند با انحراف مسئله اصلاحات و نیازهای اساسی مردم سوریه اعتراضات را به سوی دیگری منحرف کنند.



اسد اذعان کرده بود ما انکار نمی کنیم که برخی از مردم سوریه با خواسته های معیشتی در تظاهرات مشارکت داشتند. آنان توطئه گر نبودند، اما از اقدام آنها سوء استفاده شد. در واقع در وضعیت کنونی سوریه مسئله ای با عنوان نظریه توطئه وجود ندارد و توطئه با تمام جوانب آن در سوریه آغاز شده است.

البته هدف این توطئه گران که در اقدامات مخرب خود حتی از کشتار مردم و خونریزی ابایی نداشتند، مشخص است. آنان در صدد کنار زدن سوریه از محور مقاومت هستند. این توطئه از شهر مرزی "درعا" شروع شد که خاکریز اول دفاع از کشور در برابر تهدیدها خارجی است، اما آنان باید بدانند که درعا در قلب سوریه جای دارد. مردم این شهر نقش اصلی را در آغاز این جریان نداشتند اما با ما در خاموش کردن آتش فتنه سهیم هستند.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: مردم درعا انسانهای باکرامت و پرشهامتی هستند که به اقلیت خواستار ویرانی در کشور اجازه تداوم اقداماتشان را نخواهند داد. البته این طرح توطئه گرانه در نهایت از درعا به شهرهای دیگر انتقال پیدا کرد در حالی که ما بر عدم خونریزی تاکید داشتیم.

4 فرمان مهم اسد/ لغو حالت فوق العاده و انحلال دادگاه امنیت سوریه



رئیس جمهوری سوریه چند هفته پس از آغاز حوادث این کشور در سال 2011، با صدور چهار فرمان، رسما لغو حالت فوق العاده و انحلال دادگاه عالی امنیت کشور را پس از حدود پنج دهه اعلام کرد.



بشار اسد علاوه بر لغو حالت فوق العاده و انحلال دادگاه عالی امنیت کشور، در فرمان دیگری با اعلام قانون حق سازماندهی و برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز برای شهروندان، آن را بخشی از حقوق اساسی مردم سوریه قلمداد کرد که پیشتر، قانون اساسی این کشور آن را به رسمیت شناخته است.



اسد همچنین در فرمان دیگری تاکید کرد فقط نیروهای پلیس مامور رسیدگی به جرایم و بازجویی از مظنونان هستند. با این فرمان، نیروهای امنیتی حق دخالت در چنین اموری را نخواهند داشت.



مقامات سوری از جمله اسد با تاکید بر اصلاحات اساسی در زمینه های اقتصادی و سیاسی در عین حال درباره توطئه چینی دشمنان سوریه برای بی ثبات کردن و ایجاد فتنه در این کشور هشدار داده اند.

تظاهرات میلیونی در حمایت از اسد



مردم سوریه در پی سخنان بشار اسد در سال 2011، تظاهراتی گسترده در استانهای مختلف این کشور از وحدت ملی، امنیت و اصلاحات اعلام شده توسط "بشار اسد" حمایت کردند.



گزارش : رضا مهری