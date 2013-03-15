غرب جایگزینی برای نظام سوریه ندارد/همه از بحران خسته شده اند

دکتر "کیهان بزرگر" رئیس پژوهشکده خاورمیانه در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح شرایط سوریه در دومین سالگرد آغاز درگیری ها در این کشور پرداخت و گفت: تحولات سوریه ویژگی های خاص خود را دارد و خیلی متفاوت از تحولات مصر است. در مصر ارتش بی طرفی خود را حفظ کرد ولی در سوریه ارتش به نفع حکومت وارد عمل شد. نکته ای که موجب طولانی شدن بحران سوریه شده این است که در سوریه یک سری بازیگران داخلی و یک سری بازیگران منطقه ای وجود دارند و مسئله اصلی امنیت منطقه است که به شکل گیری یک بازی بزرگ جدیدی در خاورمیانه بر سر سوریه منجر شده است.

وی افزود: در یک طرف این بازی نیروهای منطقه ای هستند که سعی دارند مانع ورود غربی ها به منطقه شوند، امری که کاملا طبیعی است و از سوی دیگر توازن قدرت داخلی در سوریه به هم نخورده و دولت این کشور توانسته قشر عظیمی از مردم را بسیج کند و بخش اعظم ارتش طرفدارش هستند. در این میان موضوع مهمی که وجود دارد و غربی ها هم آن را می دانند این است که اگر ماهیت نظام سوریه به هم بخورد، چه نظمی باید جایگزین شود؟ نگرانی غربی ها واقعا این است، زیرا تجربیات عراق و افغانستان را دارند و اگر نظم یک کشور را به هم بزنند نتیجه اش این است که در یک دوره زمانی، یک سری افراطی ها و تروریست ها روی کار می آیند و این منافع غرب به ویژه آمریکا را که در حال خروج از منطقه است، به خطر می اندازد.

دکتر بزرگر در ادامه یادآور شد: نقش آمریکایی ها در پایان دادن به بحران سوریه کلیدی است ولی آنها هنوز به تصمیم گیری در این زمینه نرسیده اند و اساسا تصمیم شان این نیست که با دخالت نظامی توازن قوا را به ضرر دولت سوریه به هم بزنند. به نظرم آمریکایی ها موضوع را از زاویه امنیت اسرائیل می بینند و این مسئله برایشان بسیار مهم است. پیش بینی وضع آینده سوریه کار سختی است، ولی به هر حال سیستم دولت در درون سوریه وجود دارد و یک سری بازیگران هستند که این سیستم با انجام یک سری تغییرات، باقی بماند و این مسئله اساسی است که در منطقه وجود دارد. طی ماههای گذشته نیز شاهد هستیم که گرایشهایی برای یافتن راه حل سیاسی در مورد سوریه به وجود آمده است یعنی همان راه حلی که کوفی عنان به دنبالش بود، اخضر ابراهیمی به دنبالش است و ایران و روسیه به دنبالش هستند. اکنون به نظر می رسد که غربی ها نیز به واقعیت مسئله واقف شده و به دنبال همین راه هستند.

رئیس پژوهشکده خاورمیانه در پایان تاکید کرد: فکر می کنم که پیدا کردن راه حل سیاسی با کمک همه بازیگران منطقه ای و داخلی و رسیدن به یک تعادلی در سوریه که ممکن است طی یکی دو سال آینده با جابجایی اسد نیز انجام شود اما همه دنبال این راه حل سیاسی هستند. به نظرم همه از این بحران خسته شده اند و به دنبال این هستند که به آن پایان دهند. آینده بحران سوریه به آینده توازن نیروها در داخل این کشور و پیدا شدن یک راه حل سیاسی بین بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بستگی دارد و در این جا ایران، روسیه در این طرف و در طرف مقابل آمریکا و ترکیه مهم هستند و مصر هم نقش جدی برای وصل کردن دو طرف دارد. در این میان طرح مرسی برای این که دو طرف را به هم وصل کرده و یک ائتلاف چهارگانه به وجود بیاورد طرح خوبی است. اما این بازیگران برای این که یک راه حل سیاسی پیدا کنند کلیدی هستند.