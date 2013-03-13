استاد دانشگاه آلاباما: سیاست غرب در قبال سوریه تهدید کننده ثبات منطقه و نظام بین الملل است

این روزها دومین سالگرد تحولات سوریه است، غربی ها و متحدانشان، مدعی سرنگونی نظام سوریه در مدت حداقل شش ماه شده بودند، اما نه تنها رویای محور ضد سوری به واقعیت تبدیل نشد که گروههای مسلح مورد حمایت آنها نتوانستند اهداف مورد نظر آنها را حداقل در صحنه میدانی محقق کنند. پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهر در خصوص سیاستهای غرب در خصوص بحران سوریه با توجه به گذشت دو سال از آن گفت: سیاست غرب در خصوص سوریه سرشار از خطرهای عظیمی است که منطقه و ثبات نظام بین‌الملل را تهدید می‌کند.



وی در ادامه افزود: وقتی چند کشور عضور ناتو که توسط برخی کشورهای منطقه‌ای از جمله قطر و ترکیه تحریک شدند و تصمیم گرفتند که به گروههای مخالف سوری کمک کنند در واقع آنها می‌پنداشتند که سناریوی قذافی در لیبی برای سوریه تکرار خواهد شد.



مؤلف "سیاستهای کردها در خاورمیانه" تصریح کرد: به عبارت دیگر آنها تصور می‌کردند که با کمک به گروه‌های غیرمتجانس که علیه بشار اسد عمل می‌کردند آنها خواهند توانست که دولت سوریه را بی ثبات کنند و باعث سقوط سریع دولت اسد شوند و از این رهگذر خواهند توانست حکومتی منعطف که در مسیر آمریکا و اسرائیل در منطقه خواهد بود، روی کار آورند.



وی تأکید کرد: در واقع آنها تصور می‌کردند که حکومت اسد سقوط خواهد کرد و حکومتی سر کار خواهد آمد که دستورکار آمریکا و اسرائیل در منطقه را دنبال می کند.



استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه آلابامای جنوبی یادآور شد: البته این موضوع تا حالا که محقق نشده است چرا که سیاست غرب در سوریه و آمال آنها در سوریه دچار نوعی سردرگمی است.



وی تصریح کرد: میان تصمیم‌گیرندگان در ایالات متحده آمریکا این فهم عمومی وجود دارد که اگر حکومت سوریه سقوط کند در این صورت ایران ناگزیر خواهد بود که در مورد منافع امنیت ملی خودش مصالحه کند و سر تعظیم در مقابل خواسته‌های غربی فرود آورد.



انتصار افزود: بار دیگر تأکید می‌کنم که این خواستها و فرضها عمدتاً مبتنی بر امور غیرواقعی و افسانه در قبال ایران و منطقه هستند که در دالانهای قدرت در واشنگتن جریان دارد.



رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در پایان تأکید کرد: آنچه در نتیجه می‌توان اظهار داشت این است که غرب استانداردهای دوگانه ای را در قبال سوریه دنبال می‌کند و سیاستهای متناقضی را در قبال این کشور پیگیری می‌کند.



نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و رئیس دانشکده علوم سیاسی و عدالت کیفری در دانشگاه آلابامای جنوبی در ایالات متحده آمریکا است. تاکنون از وی کتابها و مقالات متعددی به چاپ رسیده است. چندی پیش آخرین کتاب وی تحت عنوان “سیاستهای کردها در خاورمیانه” در آمریکا منتشر شد.

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