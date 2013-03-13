چپاول آثار باستانی سوریه / قاچاق اشیای تاریخی به خارج

به گزارش خبرگزاری مهر ، ایما کونلیف کارشناس حفظ و نگهداری میراث فرهنگ جهانی و یکی از پژوهشگران مطرح دانشگاه دورهام انگلیس با اعلام این خبر تاکید کرد این اطلاعات یک فاجعه برای میراث جهانی محسوب می شود.

حجم این تخریب و چپاول به حدی رسید که حتی شبکه خبری بی بی سی هم در گزارشی به نقل از دان اسنو که وی را یک مورخ معرفی کرده تخریب آثار باستانی سوریه را برای تمام بشریت نگران کننده توصیف کرده است.

با نگاهی به اخبار منتشر شده طی یک سال گذشته شاهد آن هستیم هر جا گروه های سلفی یا حتی گروه های ارتش آزاد که مدعی ملی گرایی سوری هستند، مستقر می شوند، آثار باستانی آن مناطق تخریب وآثار قابل حمل و انتقال آن به خارج از سوریه منتقل می شوند.

اخضر الابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه هم در گزارشی که سپتامبر گذشته منتشر شد، تاکید کرد : مساجد، کلیساها ، بازارهای قدیمی و مهمی که در حمص وجود داشتند، هم اکنون به تلی از خاک تبدیل شده اند که در این میان باید به دیر ام الزنار که دیرینه آن به سالهای اولیه زندگی حضرت مسیح یعنی سال 59 میلادی باز می گردد، اشاره کرد.

در این میان "لبنا مشوح" وزیر فرهنگ سوریه هم درباره حمله برخی از تروریستها به آثار باستانی کشورش هشدار داد وآن را اقدامی برنامه ریزی شده برای خالی کردن یکی از مهدهای تمدن از دارایی های فرهنگی اش توصیف کرد.

"مشوح" در عین حال خبر داد آثار باستانی موجود در موزه های سوریه به مکان های امنی منتقل شده اند .

این اقدام دولت سوریه پس از آن صورت گرفت که گروه های تروریستی به 12 موزه حمله کرده و بسیاری از محتویات آن را تخریب کردند یا به سرقت بردند .

خاطر نشان می شود خانم ایما کونلیف کتابی درباره تاثیر جنگ بر آثار باستانی سوریه منتشر کرده که در آن تاکید شده است میراث فرهنگی بشری در تمام نقاط سوریه بدون استثنا تحت تاثیر جنگ قرار گرفته، اما تخریب صورت گرفته در حلب غیر قابل جبران و ترمیم است.

همچنین یک سایت سوری هم خبر داد تا کنون آثار باستانی به ارزش دو میلیارد دلار از سوریه به سرقت رفته است.

به اعتقاد کارشناسان، سناریوی چپاول میراث فرهنگی عراق هم اکنون در سوریه در حال تکرار شدن است، پیش از این نیز پس از اشغال عراق مقادیر بسیار زیادی از آثار باستانی منطقه بین النهرین چپاول و به خارج از این کشور منتقل شد که بعدها از موزه های مختلف از جمله موزه های اسرائیلی سر در آوردند.