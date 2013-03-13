نماینده سابق پارلمان سوریه:آگاهی ملت سوریه از عمق توطئه ها/ وفاداری به مقاومت علت ایستادگی سوریهاست

در دومین سالگرد بحران سوریه، ابراهیم ابراهیم عضو سابق کمیسیون امنیت ملی پارلمان سوریه واز سیاستمداران عضو حزب حاکم در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری مهر تاکید کرد ملت سوریه به خوبی دریافته است که هدف اصلی این هجمه گسترده و خونین، ضربه زدن به مواضع اصولی دمشق در قبال مقاومت است و به تعبیری واضحتر ما شاهد تلاش برای تحقق پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی علیه سوریه هستیم و ملت سوریه نیز به عمق این مسئله پی برده است.

وی افزود : با توجه به این نوع نگاه، شاهد آن هستیم تمام آحاد ملت سوریه با وجود تمام جنایات و عمق توطئه ای که علیه مردم سوریه در حال انجام است، تلاش می کنند تا همچنان حول محور رهبری سوریه گرد هم آمده واجازه ندهند کشورشان به سوی تجزیه و فروپاشی پیش برود.

امروز وفاداری ملت سوریه به دولت این کشور به عنوان یک ساختار وفادار به مقاومت در مقابل هجمه گسترده و سخت مخالفان مقاومت صورت می پذیرد.

ابراهیم در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره دلایل ادامه پایداری ومقاومت ملت سوریه در برابر این حمله گسترده منطقه ای وبین المللی هم تاکید کرد :ملت سوریه موفق شد با مقاومت شجاعانه اش در مقابل خطری که نه تنها سوریه، بلکه تمام کشورهای حامی آزادی خواهی و مقاومت را هدف قرار داده بایستد، زیرا ایمان کاملی به میهن خویش دارد، همچنین به رهبری ملی خود اعتماد دارد و در این راستا، آماده فداکاری است، به همین خاطر است که با وجود حجم گسترده شهدا و تلفات، همچنان مقاومت و تاکید می کند برای حفظ وحدت وتمامیت ارضی خویش آماده فداکاری بیشتری هم خواهد بود.

این عضو سابق پارلمان سوریه در ادامه تاکید کرد : امروز مردم سوریه عملا آمادگی خود را برای دفاع از شرافت وکرامت سوریه و بقای این کشور در خط مقاومت به هر بهایی اعلام می دارد، زیرا به خوبی می داند که نه تنها از سوریه، بلکه از تمام آزادیخواهان و حامیان مقاومت در سرتاسر جهان صیانت و دفاع می کند.

وی درباره سیاست یک بام و دو هوای رسانه های رژیم های عربی وغربی در قبال تروریستهای سلفی که در مالی به عنوان تروریست ودر سوریه به عنوان مجاهد خوانده می شوند، نیز تاکید کرد : این دوگانگی در رویکرد آمریکایی ـ صهیونیستی وارتجاع عرب نشان دهنده حقانیت گفته های کارشناسان درباره گستردگی و فراگیری توطئه علیه سوریه را به اثبات می رساند، این تروریستهای مزدور که از اقصی نقاط جهان به سوی سوریه سرازیر شده اند، در واقع به دنبال ضربه زدن به ساختار ملی سوریه و تخریب پایه های مقاومت ملت کشور هستند، آنها سربازان پیاده نظام پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی محسوب می شوند و برای تحقق این امر به این منطقه منتقل شده اند.

نماینده سابق پارلمان سوریه در پایان گفتگو با مهر تاکید کرد : آنچه که امروز در سوریه رخ می دهد، یک توطئه صرف علیه دموکراسی، عدالت و برابری در سوریه یا حتی هدف قرار دادن موضع اصولی سوریه و مبارزات این کشور نیست، بلکه وحدت، عزت و کرامت دوستان و کشورهای همسو با سوریه و در راس آنها محور مقاومت را نشانه رفته است.