تاكيد احمدی نژاد و مورالس بر ادامه راه چاوز در سايه وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دكتر محمود احمدي نژاد امروز جمعه به وقت محلي در ديدار "اوو مورالس" با تسليت درگذشت رييس جمهور فقيد ونزوئلا اظهار داشت: چاوز شخصيت بزرگي بود كه روحي انقلابي داشت و امروز تصور اينكه اين برادر مبارز و انقلابي در كنارمان نيست بسيار غم انگيز و سخت است.



وي خاطرنشان كرد: چاوز دوست بسيار صميمي و وفادار براي همه ملت ها بود و از اين بابت نيز فقدان وي بسيار تاثرانگيز است.



رييس جمهور كشورمان اظهار داشت: امروز دوستداران و همراهان چاوز در ونزوئلا دور هم گرد آمده و معناي اين اجتماع عظيم اين است كه چاوز زنده است و راه او ادامه خواهد داشت.



دكتر احمدي نژاد افزود: تا زماني كه مبارزه هست و عدالت وجود دارد،‌ چاوز نيز زنده خواهد ماند.



رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز در ونزوئلا گرد هم جمع شده ايم تا با يكديگر پيمان ببنديم و دست در دست يكديگر قرار داده و پشتيبان و همراه هم در مسير عدالت حركت كنيم.



دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: اگر چه ممكن است سران امپرياليسم از نبود چاوز خشنود باشند و خيال كنند كه خلائي به وجود آمده است، اما به زودي خوشحالي آنها پايان خواهد يافت چرا كه مردان بزرگي وجود دارند كه راه چاوز را ادامه خواهند داد.



رييس جمهور با بيان اينكه منطقه آمريكاي لاتين در حال تحول بوده و ملت هاي اين منطقه بيدار شده اند، اظهار داشت: امروز برخلاف گذشته از سلطه امپرياليسم در منطقه آمريكاي لاتين كاسته شده و هر روز به تعداد رهبران انقلابي اين منطقه افزوده مي شود و چاوز نقش مهمي در بيداري اين منطقه داشته است.



دكتر احمدي نژاد در ادامه با تاكيد بر لزوم تقويت هر چه بيشتر روابط ايران و بوليوي گفت: بايد در كنار يكديگر با تقويت هر چه بيشتر روابط در مسير پيشرفت و برقراري عدالت در جهان حركت كنيم و ايران به رهبران انقلابي و مردم مقاوم آمريكاي لاتين افتخار مي كند.



اوو مورالس رييس جمهور بوليوي نيز در اين ديدار فقدان هوگو چاوز را حادثه اي غم انگيز توصيف و اظهار داشت: اگر چه چاوز به لحاظ فيزيكي در بين ما نيست، اما در قلب و روح ملت ها زنده است و بايد راه او را ادامه دهيم و عشق به ايشان بوده كه امروز سران بسياري از كشورها را دور هم جمع كرده است.



مورالس مقاومت خستگي ناپذير ملت بزرگ ايران در مقابل امپرياليسم را تحسين برانگيز دانست و اظهار داشت: بوليوي خود را در كنار ملت ايران مي داند و دست وحدت به ايران مي دهد تا در كنار هم مسير مبارزه با امپرياليسم را پيش ببريم.



وي بر تحكيم روابط ايران و بوليوي تاكيد كرد و گفت: بايد در مقابل امپرياليسم همكاري و هماهنگي هاي خود را به طور روزانه افزايش دهيم.