نقش مهم کشورهای منطقه در حفظ ثبات/غرب از ایران هسته ای وحشت دارد

دکتر "یحیی تانکو بابا" استاد علوم سیاسی دانشگاه عثمانو دانفودیو نیجریه در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح اهمیت منطقه خلیج فارس پرداخت و گفت: خلیج فارس به دلیل موقعیت استراتژیک خود برای کشورهای منطقه و حتی کشورهایی در خارج از این منطقه بسیار حائز اهمیت است. یکی از دلایل این اهمیت وجود منابع انرژی و ذخایر نفت و گاز است که آن را مورد توجه اروپا، آمریکا و دیگر قدرت های بین المللی قرار می دهد. دلیل دیگر نقش مهم خلیج فارس در حمله و نقل دریایی و اقتصاد جهان است، به گونه ای که این منطقه را به عنوان تولید کننده اصلی منابع انرژی جهان مورد توجه قدرت ها قرار می دهد.

وی افزود: به همین دلیل توجه به تحولات خلیج فارس برای کشورهای این منطقه و نیز کشورهای فرامنطقه ای بسیار مهم است. در عین حال کشورهای منطقه برای حفظ ثبات و امنیت در این منطقه نقش به سزایی دارند. این کشورها برای این منظور باید گفتگو کرده و برای دستیابی به ثبات و صلح بین خود به تفاهم برسند. چرا که هر گونه مناقشه ای تمام منطقه را به خطر می اندازد.

این کارشناس نیجریه ای تاکید کرد: در حال حاضر مسائلی در بین کشورهای منطقه در جریان است که دستیابی به یک درک متقابل را مشکل می کند از جمله تقسیم بندی جغرافیایی و تقسیم بندی ایدئولوژیک منطقه که از سوی کشورهای غربی دنبال می شود و برخی کشورهای منطقه نیز از آن پیروی می کنند.

به گفته وی ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه نقش مهمی در این دوره گذار داشته و با چنین رویکرد تفرقه افکنانه ای مقابله می کند. این در حالی است که تغییر رویکرد ایران پس از انقلاب اسلامی موجب نگرانی غرب و ایجاد مشکلات زیادی برای عملی شدن طرح های آنها در منطقه شد. برای آنها تحمل جایگزینی یک قدرت مستقل به جای رژیم شاه سابق در ایران بسیار دشوار است.

دکتر تانکو بابا در ادامه اظهار داشت: مسئله بعدی که مسائل منطقه را تحت الشعاع قرار می دهد، مسئله فلسطین است. فلسطین نقطه ثقل بحران در خاورمیانه و نیز خلیج فارس است، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با وجود ادعاهای خود، روابط دوستانه و نزدیکی با اسرائیل داشته و کمترین همدردی و همکاری را با مردم فلسطین دارند. در حالی که ایران تنها کشوری در منطقه است که هسته اصلی سیاست خارجی خود را آزادی فلسطین قرار داده و از شناسایی کشوری به نام اسرائیل که ساخته و پرداخته قدرت های غربی در سرزمین فلسطینی هاست، خودداری می کند.

وی یادآور شد: این مسئله باعث تنش بین ایران و غرب و در ادامه آن باعث تنش بین ایران و برخی کشورهای عربی می شود، در واقع مسئله فلسطین موضوعی تاثیرگذار در روابط ایران با غرب و کشورهای عربی است. این موضوع در عین حال مسئله ای مهم و تاثیرگذار در مناسبات کشورهای منطقه خلیج فارس است و در این میان برنامه هسته ای ایران به نگرانی جدید غرب و اعراب تبدیل شده است. آنها مدعی اند که این برنامه تهدیدی برای امنیت منطقه است و این در حالی است که نگرانی اصلی، به خطر افتادن امنیت اسرائیل است.

پژوهشگر نیجریه ای در پایان گفت: غرب به شدت نگران دستیابی ایران به فناوری هسته ای است، چرا که در این میان اسرائیل را در خطر می بیند. از دیدگاه غرب، تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته ای می تواند توازن قدرت در منطقه را بر هم بزند به همین دلیل با ایجاد ایران هراسی در کشورهای منطقه به دنبال تنش آفرینی هستند. این در حالی است که چنین سیاستی نه تنها به زیان کشورهای خلیج فارس است بلکه دیگر بخش های جهان را به دلیل تاثیرپذیری از تحولات منطقه متاثر می کند.