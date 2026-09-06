به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت، مردی را که در چندین مورد سرقت تلفن همراه به روش قاپ‌زنی دست داشته، پس از تعقیب و گریز بازداشت کرده است.

فرمانده انتظامی ری، گفت: پس از گزارش چند فقره سرقت تلفن همراه در این شهرستان، تیم عملیات پلیس آگاهی رسیدگی به پرونده و شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها را در دستور کار قرار داد.

به گفته او، مأموران در جریان تحقیقات و پیگیری‌های انتظامی توانستند مشخصات متهم و زمان‌هایی را که او معمولاً در محدوده شهرری حضور داشت، شناسایی کنند.

پلیس سپس با استفاده از مأموران نامحسوس، نقاط و ساعات احتمالی حضور متهم را زیر نظر گرفت. در یکی از این گشت‌ها، مأموران موتورسیکلتی با مشخصات موردنظر را مشاهده کردند و متوجه شدند راکب آن در حال زیر نظر گرفتن شهروندان است.

مأموران در ادامه وارد عمل شدند و پس از یک تعقیب و گریز کوتاه، متهم را متوقف و بازداشت کردند.

سرهنگ مافی گفت: متهم در تحقیقات اولیه به سرقت تلفن همراه در شهرری اعتراف کرده و تاکنون به ۱۰ فقره موبایل‌قاپی اقرار کرده است. در جریان تحقیقات پلیس نیز شش نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند.

فرمانده انتظامی ری اعلام کرد: تحقیقات برای مشخص شدن احتمال دست داشتن متهم در سرقت‌های دیگر همچنان ادامه دارد.

متهم پس از تکمیل اقدامات اولیه پلیس برای رسیدگی قضایی به مرجع قضایی تحویل داده شده است.