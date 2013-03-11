محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های سال آینده فدراسیون سوارکاری ضمن بیان مطلب فوق گفت: سال آینده سال شلوغی برای فدراسیون سوارکاری است. ما در همه رشته‌ها مسابقه برگزار می‌کنیم و تقویم شلوغی خواهیم داشت. در تقویم سال جدید مسابقات جشواره زیبایی اسب، پرش با اسب، درساژ، کورس و .. را برگزاری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه رقابتهای درساژ را بار دیگر از سرگیری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: امسال به دلایلی نتوانستم برنامه‌های تقویم خودمان را در بخش درساژ اجرا کنیم که این کار را در سال جدید به طور کامل اجرا خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون سوارکاری در پاسخ به این پرسش که بودجه پیش‌بینی شده فدراسیون برای سال جدید چقدر است؟، افزود: هزینه‌های ما بالاست. امسال در همه رشته‌ها دست کم 4/5 میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم. در واقع بین چهار تا پنج میلیارد تومان هزینه‌ها را مدیریت کرده‌ایم.

وی همچنین یادآور شد: برای سال جدید هم دست کم به همین میزان بودجه نیازمند هستیم و سعی می‌کنیم با حضور اسپانسرها و مدیریت در کار، برنامه‌های خود را پیش ببریم. امیدواریم وزارت ورزش هم در این زمینه به ما کمک‌های لازم را انجام دهد.

حیدری با اشاره به بهره‌برداری از سالن سرپوشیده مخصوص این رشته گفت: خوشبختانه از این پس وضعیت خوبی خواهیم داشت. اسب‌ها در فصل سرد سال هم می‌توانند تمرین کنند و انگیزه برای فعالیت زیاد است. تا پیش از این در تقویم ما رقابتهای زمستانی وجود نداشت و با وجود اینکه تقویم خود را بسته‌ایم ولی با تغییراتی که خواهیم داد برای فصل سرد سال آینده نیز مسابقاتی را در تقویم خود پیش‌بینی خواهیم کرد. با بهره‌برداری از سالن سرپوشیده حالا در چهار، پنج ماه پایانی سال نیز مسابقات کشوری خواهیم کرد.