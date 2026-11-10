احمدرضا ساتیاروند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانه روغنی کلزا اظهار کرد: این محصول در تأمین روغن مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات نقش مهمی دارد و انتظار می‌رود کشاورزان با استقبال از کشت آن، در تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.

توصیه‌های فنی برای کاشت کلزا

وی با تأکید بر رعایت عمق مناسب کاشت بذر کلزا افزود: یکی از عوامل مؤثر در سبز نشدن یکنواخت مزارع، تفاوت عمق کاشت بذر در نقاط مختلف زمین است که معمولاً در مزارع ناهموار و تسطیح‌نشده رخ می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر تصریح کرد: کشاورزان باید پیش از کاشت، زمین را به‌خوبی آماده و تسطیح کنند و دستگاه بذرکار را به‌درستی تنظیم کنند؛ چراکه بذر کلزا به عمق کاشت حساس است و کاشت عمیق می‌تواند درصد سبز شدن و استقرار مناسب بوته‌ها را کاهش دهد.

ساتیاروند با اشاره به میزان استاندارد مصرف بذر کلزا بیان کرد: در شرایط متعارف، مصرف سه تا پنج کیلوگرم بذر در هر هکتار توصیه می‌شود، اما برخی کشاورزان در شهرستان بیش از ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار بذر مصرف می‌کنند که این میزان ضرورتی ندارد و می‌تواند با افزایش تراکم بوته‌ها، رقابت بر سر نور و مواد غذایی، کاهش تهویه و ضعف رشد، در نهایت موجب افت عملکرد محصول شود.

وی همچنین از آمادگی کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان برای تنظیم و کالیبره کردن دستگاه‌های بذرکار کشاورزان در محل مزارع خبر داد و گفت: این خدمات در فصل کاشت و در هر ساعت، با هدف تسهیل کار کشاورزان ارائه می‌شود.

ورود محموله بذر کلزا و مهلت سه‌روزه دریافت حواله‌ها

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با اشاره به هماهنگی با مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد: محموله جدید بذر کلزا روز دوشنبه وارد شهرستان می‌شود و پس از آن، توزیع بذر در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

ساتیاروند افزود: کشاورزانی که پیش‌تر از طریق مراکز جهاد کشاورزی جایدر و پاعلم حواله بذر دریافت کرده‌اند، از زمان ورود محموله به شهرستان فقط سه روز فرصت دارند با مراجعه به کارگزار مربوطه، بذر خود را خریداری و دریافت کنند.

وی تأکید کرد: پس از پایان مهلت سه‌روزه، حواله‌های بذر کلزایی که پیش از ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ صادر شده‌اند و در مهلت تعیین‌شده برای دریافت بذر مورد استفاده قرار نگیرند، باطل خواهند شد و امکان استفاده از آن‌ها وجود نخواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر در پایان از کشاورزان خواست ضمن مراجعه به‌موقع به کارگزاران و تعیین تکلیف حواله‌های صادرشده، توصیه‌های کارشناسان را درباره آماده‌سازی و تسطیح زمین، عمق و میزان مصرف بذر، تنظیم دستگاه بذرکار و اصول تغذیه‌ای و به‌زراعی رعایت کنند تا زمینه استقرار مناسب مزارع و افزایش تولید و بهره‌وری محصولات پاییزه، به‌ویژه کلزا، فراهم شود.