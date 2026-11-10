به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌اله ولدی در دیدار با مدیرکل استاندارد استان لرستان، ضمن بررسی فعالیت‌ها و اقدامات این اداره‌کل، اظهار کرد: بروجرد از ظرفیت‌های متنوع صنعتی و تولیدی برخوردار است و صنایع غذایی این شهرستان از نظر کیفیت محصولات و رعایت الزامات استاندارد، توان رقابت با نمونه‌های برتر کشور را دارند.

وی افزود: ضروری است واحدهای موفق و نمونه در حوزه صنایع غذایی شناسایی و در سطح ملی معرفی شوند و با حمایت از آن‌ها، زمینه افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات فراهم شود.

فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به نقش استاندارد در جلب اعتماد مصرف‌کنندگان تصریح کرد: درج نشان استاندارد بر روی کالاها، اطمینان خاطر مردم از کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد و در تقویت اعتماد و تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای تولید داخل مؤثر است.

ولدی بر ضرورت توجه به واحدهای تولیدی باکیفیت و حمایت از ظرفیت‌های صنعتی شهرستان تأکید کرد و حمایت هدفمند از این واحدها را زمینه‌ساز تقویت تولید و ارتقای جایگاه صنایع غذایی بروجرد دانست.