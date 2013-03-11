به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور درحالی طی دو روز برگزار شد که تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس بازندگان بزرگ این هفته از رقابتهای لیگ برتر بودند که در این بین شاگردان گل‌محمدی هم بالاخره در نیم فصل دوم شکست خوردند تا همچنان استقلال تنها تیم بدون شکست در نیم فصل دوم باشد.

استقلالی‌ها در حالی رکورد بدون باخت خود را در نیم فصل دوم حفظ کردند که یکی از فینال‌های هفته‌های پایانی لیگ را با تک گل جواد نکونام فتح کردند. این پیروزی بار ارزش در حالی بدست آمد که به علت اخراج برهانی، آبی‌پوشان پایتخت 50 دقیقه را با 10 نفر به بازی ادامه دادند. سپاهان هم در روز ناکامی تراکتورسازی در تهران، برابر صبای قم پیروز شد تا به رده دوم جدول صعود کند.

فولاد خوزستان و نفت تهران که هفته پیش در خارج از خانه شکست خورده بودند، در بازی‌های خانگی خود به ترتیب گهر دورود و فجرسپاسی را شکست داده تا رده‌های چهارم و پنجم را حفظ کنند. در این بین فولاد به تیم‌های بالای جدول نزدیک‌تر شد و گهر را به قعرجدول فرستاد.

داماش هم در این هفته پیروزی ارزشمندی را برابر صنعت نفت آبادان بدست آورد و تا حدودی از جمع قعرنشینان فاصله گرفت. صنعت نفت هم با این شکست هرچند به لیگ دسته اول نزدیک‌تر شد اما به خاطر شکست پرگل گهر، یک رده در جدول صعود داشت.

دو تیم پرنوسان سایپا و ملوان هم در کرج مقابل همدیگر به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. پیکان هم در کرمان مس را متوقف کرد اما همچنان یکی از گزینه‌های سقوط به دسته اول محسوب می‌شود. جدال حساس تیم‌های آلومینیوم و ذوب‌آهن اصفهان هم برنده نداشت تا این دو تیم همچنان جایگاه‌های خود را در جدول لیگ حفظ کنند که در این بین ذوب‌آهن همچنان در جمع فانوس بدستان باقی ماند.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان 2 - صبای قم صفر

گل‌ها: امین جهان عالیان(26) و جواهیر سوکای(73) برای سپاهان

* استقلال تهران یک - تراکتورسازی تبریز صفر

گل: جواد نکونام (31) برای استقلال

* سایپا البرز 2 - ملوان بندرانزلی 2

گل‌ها: سعید دقیقی(15) و مجید ایوبی(69) برای سایپا - سیدجلال رافخایی(46) و آرمان رمضانی(82) برای ملوان بندرانزلی

* داماش گیلان 3 - صنعت نفت آبادان یک

گل‌ها: مصطفی حاجتی (26)، علیرضا نظیف‌کار (44) و امین متوسل‌زاده (71) برای داماش گیلان - روح‌الله عرب (13) برای صنعت نفت آبادان

* مس کرمان صفر - پیکان تهران صفر

* فولاد خوزستان 4 - گهر دورود یک

گل‌ها: ایوب کلانتری(6)، لوسیانو پریرا(39) و بختیار رحمانی(58 و 69) برای فولاد - مجید باجلان(2) برای گهر

* نفت تهران 2 - فجرسپاسی شیراز یک

گل‌ها: امین منوچهری(43) و رضا نوروزی(66) برای نفت تهران - حمید جوکار(80) برای فجرسپاسی

* آلومینیوم هرمزگان صفر - ذوب‌آهن اصفهان صفر

* راه‌آهن تهران یک - پرسپولیس صفر

گل: علیرضا عظیمی (57) برای راه‌آهن

جدول آقای گل:

18گل: مهدی سيدصالحی(تراکتورسازی)

13گل: لوسيانو پريرا(فولاد) و جواهير سوکاي(سپاهان)

11گل: آرش برهانی(استقلال)، مصطفي شجاعی(مس)، فلاويو لوپز(تراکتورسازی) و يعقوب کريمی(نفت تهران)

10گل: فرزاد حاتمی(استقلال)، محمدرضا خلعتبری(سپاهان) و سعيد دقيقی(سايپا)

جدول رده‌بندی لیگ برتر: