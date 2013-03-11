خودروسازان حداکثر کاهش قیمت را اعمال کردند/ اعلام نحوه محاسبه تورم بخشی

محسن صالحی نیا در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومانی قیمت انواع محصولات سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو گفت: بر اساس اعلام خودروسازان، کاهش قیمتها بر روی انواع خودروهای تولید داخلی اعمال شده تا خریداران بتوانند جهت تامین نیاز خود از طریق نمایندگان فروش خودروسازان اقدام نمایند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم حضور خود در جلسه شورای رقابت، افزود: براساس اطلاعات دریافتی از شورای رقابت، این شورا موضوع تعیین روش قیمتگذاری را در جلسه روز گذشته خود بررسی کرده و بر اساس آن، موقتا مقرر شده است تا قیمت خودرو بر اساس نرخ خودروسازان در پایان شهریورماه جاری به علاوه نرخ تورم بخشی مرتبط با خودروسازان و قطعه سازان محاسبه شود.

وی تصریح کرد: نرخ تورمی که در این شیوه قیمت‌گذاری می بایستی مورد محاسبه قرار گیرد، نرخی خواهد بود که در تامین مواد اولیه، قطعات و سایر نهاده های تولید خودرو اثرگذار است.

به گفته صالحی نیا، روش موردنظر شورای رقابت براساس وظایف قانونی این شورا قابل ابلاغ است و تا جایی که رئیس شورای رقابت به آن اشاره داشته، محاسبه نرخ تورم بخشی در تعیین روش قیمت‌گذاری خودرو مورد تاکید است.

صالحی نیا اظهار داشت: هم اکنون تولید کنندگان خودرو با اعمال حداکثر کاهش ممکنه در قیمت و اعلام مبالغ جدید فروش تلاش دارند تا با استفاده حداکثری از ظرفیت تولید خود و نیز عرضه این تولیدات به بازار در کنار کاهش قیمتهای اعمال شده نیاز مردم را برآورده کنند که این اقدامات باعث ایجاد تعادل در قیمت انواع خودرو در بازار خواهد بود.