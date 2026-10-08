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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به اهواز سفر کردند

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به اهواز سفر کردند

اهواز - استاندار خوزستان در آیین استقبال از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز، خوزستان را سد مستحکم در برابر دشمنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، پیش از ظهر امروز پنجشنبه در فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز گفت: امروز میزبان دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بروجردی و کوثری هستیم و نماینده ماهشهر نیز در واقع به عنوان میزبان حضور دارند.

وی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به جایگاه ویژه مجلس و بعد نظارتی آن و تجربیات گران‌سنگ نمایندگان در زمینه‌های مختلف رزمی و قانون‌گذاری، مطمئنم این سفر، سفری پرخیر و برکت برای استان خوزستان خواهد بود.

استاندار خوزستان با اشاره به شناخت نمایندگان از مسائل استان تصریح کرد: این نمایندگان شناخت کافی نسبت به مسائل خوزستان دارند و حضور میدانی آنان در استان، موجب دلگرمی نیروهای رزمنده‌ای خواهد شد که در خط مقدم و پای لانچرها در حال ایستادگی هستند.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه خوزستان در مقابله با دشمنان بیان کرد: به فضل خداوند، خوزستان همیشه یک سد مستحکم در مقابل دشمنان بوده و ما شاهد هستیم که نیروهای رزمنده و مردم استان صف به صف در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

وی با ابراز اطمینان از پیروزی ملت ایران اظهار کرد: مطمئن هستیم که در این مسیر و در این جنگ، ملت بزرگ ایران به فضل خداوند و با پشتیبانی از مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، پیروز این میدان خواهد بود و قطعاً آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، مغلوب این میدان خواهند بود.

اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: حضور میدانی در خوزستان، تجدید میثاق با رزمندگان و مردم مقاوم استان است و ما قدردان ایستادگی این خطه در برابر تهدیدات دشمن هستیم.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اظهار کرد: خوزستان به عنوان یکی از محورهای اصلی امنیت و دفاع مقدس، جایگاه ویژه‌ای در امنیت ملی کشور دارد و کمیسیون امنیت ملی از هرگونه تلاش برای تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات این استان حمایت می‌کند.

کد مطلب 6971696

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