آغاز انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس لرستان از ۱۵ مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید نادر صورتیان شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس دولتی و غیردولتی دارای بیش از ۱۰ دانش‌آموز در سراسر استان از ۱۵ تا ۳۱ مهرماه سال جاری به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی افزود: این انتخابات از طریق پنجره «انجمن اولیا و مربیان» در سامانه my.medu.ir انجام خواهد شد و مدیران مدارس موظف‌اند با اطلاع‌رسانی مناسب و برنامه‌ریزی لازم، زمینه مشارکت حداکثری خانواده‌ها را فراهم کنند.

تأکید بر برگزاری مجمع عمومی پیش از انتخابات

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت برگزاری مجمع عمومی اولیا پیش از انتخابات گفت: با توجه به اینکه در سند تحول بنیادین، تربیت یک فرآیند تعاملی تعریف شده است، برگزاری حضوری مجمع عمومی اولیای مدرسه اهمیت ویژه‌ای دارد.

صورتیان ادامه داد: این مجمع فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم خانواده‌ها با مسئولان مدرسه، تبیین جایگاه انجمن، معرفی ظرفیت‌های مشارکت والدین و آشنایی آنان با داوطلبان عضویت در انجمن است.

انتخاب آگاهانه خانواده‌ها؛ شرط اثرگذاری انجمن‌ها

وی تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان زمانی می‌تواند در مدرسه اثرگذار باشد که برآمده از انتخاب آگاهانه خانواده‌ها و مشارکت واقعی آنان باشد؛ از این رو، اطلاع‌رسانی شفاف، ایجاد فرصت برابر برای معرفی داوطلبان و تسهیل حضور گسترده والدین باید مورد توجه جدی مدیران مدارس قرار گیرد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش لرستان افزود: مدارسی که به دلایل موجه امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی را ندارند، می‌توانند پس از اخذ مجوز از شورای انجمن اولیا و مربیان منطقه یا شهرستان، انتخابات را به شیوه سنتی برگزار و اطلاعات انتخابات را در اسرع وقت در سامانه ثبت کنند.

مشارکت خانواده‌ها فراتر از انتخابات

صورتیان با بیان اینکه مدرسه بدون همراهی خانواده‌ها نمی‌تواند به همه اهداف تربیتی خود دست یابد، اظهار کرد: انتخابات انجمن اولیا و مربیان فرصتی برای انتخاب نمایندگان خانواده‌ها و آغاز یک مشارکت سازمان‌یافته، مستمر و مسئولانه میان خانه و مدرسه است.

وی بر استمرار نقش انجمن‌ها پس از برگزاری انتخابات تأکید کرد و گفت: مشارکت فعال اولیا در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی، تقویت ارتباط خانه و مدرسه، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و رفاهی، شناسایی ظرفیت‌های محلی و برگزاری نشست‌های تعاملی باید در طول سال مورد توجه انجمن‌ها قرار گیرد.

توسعه آموزش خانواده و تشکیل کارگروه‌های تخصصی

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: توسعه آموزش خانواده و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون مهارت‌های زندگی، فرهنگی و اجتماعی و بهداشت و سلامت نیز از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به تقویت نقش انجمن‌ها در مدارس کمک کند.

صورتیان در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با مشارکت گسترده خانواده‌ها و همکاری مدیران مدارس، انجمن‌هایی پویا، توانمند و قانونمند شکل بگیرد و ظرفیت خانواده‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت، در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس به کار گرفته شود.