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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

سایپا و ایرن خودرو اعلام کردند:

واریز مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم خودرو فروش فوری به حساب مشتریان

واریز مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم خودرو فروش فوری به حساب مشتریان

مقامات مسئول در گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو اعلام کردند: تغییر قیمت مصوب محصولات تولیدی ایران خودرو ، معادل این تغییرات در مورد قراردادهای ایجاد شده ( فروش فوری و نقدی ) اعمال و به مشتریان مسترد خواهد شد.

حسن فروزان مهر مدیر بازاریابی و پیشبرد فروش محصولات خودروسازی سایپا در گفتگو با مهر گفت: با تغییر قیمت مصوب محصولات تولیدی این گروه ، معادل این تغییرات در مورد قراردادهای ایجاد شده ( فروش فوری و نقدی ) اعمال و به مشتریان مسترد خواهد شد.   

وی تاکید کرد: مشتریان از این بابت نگرانی نداشته باشند، چراکه در اولین فرصت مابه‌التفاوت به حساب آنان واریز خواهد شد.

در همین حال، عبداله بابایی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو نیز اعلام کرده است: با تغییر قیمت مصوب محصولات تولیدی ایران خودرو ، معادل این تغییرات در مورد قراردادهای ایجاد شده ( فروش فوری و نقدی ) اعمال و به نماینده و مشتریان مسترد خواهد شد.

فروش فوری و پیش فروش قطعی برخی محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت قبلی که 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان از قیمت‌های جدید (دیشب) بیشتر بود، به ترتیب از اواسط و اواخر بهمن ماه آغاز شد.

کد مطلب 2016567

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