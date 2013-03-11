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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

علی کفاشیان خبر داد:

تغییرات در امتیازدهی سال‌های 2014 و 2016/ انتخابات AFC اردیبهشت‌ماه

تغییرات در امتیازدهی سال‌های 2014 و 2016/ انتخابات AFC اردیبهشت‌ماه

رئیس فدراسیون فوتبال از اعمال تغییرات جدید در سیستم امتیازدهی به کشورهای برای حضور در رقابتهای فوتبال لیگ‌ قهرمانان آسیا در سال‌های 2014 و 2016 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در مورد حضورش در نشست‌های کمیته تخصصی لیگ‌های حرفه‌ای آسیا که خودش رئیس این کمیته است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز یکشنبه نشست کمیته تخصصی فوتبال حرفه‌ای آسیا برای فدراسیون‌های عضو و به منظور  امتیازدهی به لیگ‌های کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.

وی افزود: قرار است تغییرات جدیدی در سیستم امتیازدهی به کشورها در سال‌های 2014 و 2016 انجام شود. در سیستم جدید تغییراتی اعمال شده که قرار است به کمیته مسابقات و پس از آن به کمیته اجرایی ارائه شود و در صورت تصویب از سال 2014 اعمال خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین یادآور شد: روز سه‌شنبه نشست کمیته مسابقات هم برگزار می‌شود و در آن مواردی به تصویب می‌رسد که برای بررسی و تصویب نهایی به کمیته اجرایی ارائه خواهد شد.

کفاشیان همچنین از برگزاری انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا در همان تاریخ قبلی و در اردیبهشت‌ماه سال 92 خبر داد.

روز یکشنبه علاوه بر علی کفاشیان که در نشست کمیته تخصصی لیگ‌های حرفه‌ای آسیا برای فدراسیون‌های عضو حضور داشت، غلامرضا بهروان، علیرضا رحیمی و علی فتح‌الله‌زاده هم در نشست تخصصی کمیته فوتبال حرفه‌ای، مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته بازاریابی و حسین عسگری در جلسه کمیته داوران شرکت کردند.

همچنین امروز مرتضی محصص در  نشست کمیته فنی و محمد درخشان در جلسه کمیته مالی شرکت می‌کنند و فردا علی کفاشیان در نشست تخصصی کمیته مسابقات و دکتر علیزاده در جلسه آسیا ویژن حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2016233

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