به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در مورد حضورش در نشست‌های کمیته تخصصی لیگ‌های حرفه‌ای آسیا که خودش رئیس این کمیته است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز یکشنبه نشست کمیته تخصصی فوتبال حرفه‌ای آسیا برای فدراسیون‌های عضو و به منظور امتیازدهی به لیگ‌های کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.

وی افزود: قرار است تغییرات جدیدی در سیستم امتیازدهی به کشورها در سال‌های 2014 و 2016 انجام شود. در سیستم جدید تغییراتی اعمال شده که قرار است به کمیته مسابقات و پس از آن به کمیته اجرایی ارائه شود و در صورت تصویب از سال 2014 اعمال خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین یادآور شد: روز سه‌شنبه نشست کمیته مسابقات هم برگزار می‌شود و در آن مواردی به تصویب می‌رسد که برای بررسی و تصویب نهایی به کمیته اجرایی ارائه خواهد شد.

کفاشیان همچنین از برگزاری انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا در همان تاریخ قبلی و در اردیبهشت‌ماه سال 92 خبر داد.

روز یکشنبه علاوه بر علی کفاشیان که در نشست کمیته تخصصی لیگ‌های حرفه‌ای آسیا برای فدراسیون‌های عضو حضور داشت، غلامرضا بهروان، علیرضا رحیمی و علی فتح‌الله‌زاده هم در نشست تخصصی کمیته فوتبال حرفه‌ای، مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته بازاریابی و حسین عسگری در جلسه کمیته داوران شرکت کردند.

همچنین امروز مرتضی محصص در نشست کمیته فنی و محمد درخشان در جلسه کمیته مالی شرکت می‌کنند و فردا علی کفاشیان در نشست تخصصی کمیته مسابقات و دکتر علیزاده در جلسه آسیا ویژن حضور خواهند داشت.